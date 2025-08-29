Inicio Sociedad truco
Conviértete en un experto

El truco oculto de Excel que te ahorra horas de trabajo y probablemente no conocías

Si quieres incrementar la rapidez en determinadas acciones del trabajo, ser más productivo, y ahorrar tiempo, prueba este truco hiper fácil

Paula García
Por Paula García [email protected]
Aprende a usar Excel como un experto. Imagen: Pexels

Aprende a usar Excel como un experto. Imagen: Pexels

Teniendo en cuenta que las empresas de todo el mundo utilizan Excel, el programa de Microsoft, es importante conocerlo en profundidad. Por eso, en este artículo te compartimos un truco para usar esta herramienta digital, que te ahorra horas de trabajo y te ayuda a ser más productivo.

Excel es un programa que permite editar hojas de cálculo desarrollada por Microsoft para Windows, macOS, iOS y Android. La página oficial, afirma que facilita el análisis de números, además de que se usa para organizar, analizar y presentar datos de forma eficiente. Realiza cálculos complejos, gestiona grandes volúmenes de información, crea gráficos para visualizar tendencias, elabora presupuestos, lleva la contabilidad y mucho más.

grafico en excel
Con Excel puedes hacer gr&aacute;ficos, planillas, listas y m&aacute;s. Imagen: Freepik

Con Excel puedes hacer gráficos, planillas, listas y más. Imagen: Freepik

No solo es útil en el mundo empresarial y educativo, sino que también es práctico en el ámbito personal para optimizar la productividad y facilitar la toma de decisiones informadas. A continuación, te dejamos el paso a paso para que pruebes un truco que seguramente no conoces, y puede facilitarte determinadas acciones en el trabajo.

El truco secreto de Excel para ser más productivo

Mantener una hoja de cálculo bien organizada es útil para facilitar el trabajo. Uno de los trucos de Excel que puede facilitar en esta tarea es la función de combinar y dividir celdas, que permite fusionar varias celdas en una o dividir una celda en varias.

Para combinar celdas, solo debes hacer es lo siguiente:

  1. Selecciona las celdas que deseas fusionar.
  2. Ve a la pestaña de “Inicio” en la barra de herramientas y haz clic en "Combinar y centrar".
  3. En el caso de que quieras separar celdas combinadas, tan solo tienes que seleccionar dicha celda, hacer clic en el desplegable de “Combinar y centrar” y seleccionar la opción “Separar celdas”.

Ten en cuenta que, al combinar celdas, solo se mantendrán los datos que se encuentran en la celda superior izquierda y que, aunque vuelvas a separar las celdas, no podrás recuperar el resto.

excel planilla
Mejora las planillas de trabajo, con este truco de Excel. Imagen: Pexels

Mejora las planillas de trabajo, con este truco de Excel. Imagen: Pexels

Ahora solo tienes que ir por tu computadora, abrir Excel y poner a prueba este truco. Probablemente, sea útil para organizar la información de una planilla y mejorar la presentación de tus informes de trabajo.

Temas relacionados:

Te puede interesar