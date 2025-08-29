El truco oculto de Excel que te ahorra horas de trabajo y probablemente no conocías

El truco secreto de Excel para ser más productivo

Mantener una hoja de cálculo bien organizada es útil para facilitar el trabajo. Uno de los trucos de Excel que puede facilitar en esta tarea es la función de combinar y dividir celdas, que permite fusionar varias celdas en una o dividir una celda en varias.

Para combinar celdas, solo debes hacer es lo siguiente:

Selecciona las celdas que deseas fusionar. Ve a la pestaña de “Inicio” en la barra de herramientas y haz clic en "Combinar y centrar". En el caso de que quieras separar celdas combinadas, tan solo tienes que seleccionar dicha celda, hacer clic en el desplegable de “Combinar y centrar” y seleccionar la opción “Separar celdas”.

Ten en cuenta que, al combinar celdas, solo se mantendrán los datos que se encuentran en la celda superior izquierda y que, aunque vuelvas a separar las celdas, no podrás recuperar el resto.

excel planilla Mejora las planillas de trabajo, con este truco de Excel. Imagen: Pexels

Ahora solo tienes que ir por tu computadora, abrir Excel y poner a prueba este truco. Probablemente, sea útil para organizar la información de una planilla y mejorar la presentación de tus informes de trabajo.