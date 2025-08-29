No tires los repasadores viejos o sucios y conviértelos en un tesoro para tu mascota

repasador En todas las cocinas siempre hay repasadores que quedaron viejos o en desusos que pueden reciclarse con materiales simples que tenés en casa

Por qué no hay que tirar los repasadores viejos

Hoy te traemos una solución. Si tienes mascotas y repasadores viejos, ¡bingo! Solo necesitas ponerte manos a la obra para darle a ese compañero gatuno o perruno la mejor diversión.

Los repasadores están hechos de telas resistentes y absorbentes, ideales para reciclar y darles un nuevo uso. En lugar de desecharlos, podés aprovecharlos para cuidar y entretener a tu mascota sin gastar dinero extra en accesorios. Además, reutilizar reduce los residuos y ayuda al medioambiente.

Como transformar repasadores en juguetes para mascotas

Los repasadores viejos o sucios no son basura, sino una oportunidad para darles una segunda vida y convertirlos en un regalo útil y divertido para tu mascota. Con simples ideas caseras, podés cuidar a tu mejor amigo, ahorrar dinero y contribuir al cuidado del planeta.

Juguete mordedor casero: para esto, solo necesitas enrollar el repasador y hacerle algunos nudos firmes. Tu perro podrá morderlo y jugar a tirar sin riesgo.

Pelota de tela: corta el repasador en tiras, entrelázalas y ata un nudo grande. Obtendrás una pelota blanda y segura para jugar dentro de casa.

Manta pequeña: si tu gato o perro es de raza chica, podés usar varios repasadores viejos cosidos entre sí para armar una mantita. Les dará calor y comodidad.

Cama improvisada: coloca varios repasadores doblados dentro de una funda vieja o una caja. Así crearás una cama económica y confortable.

Trapo de limpieza para patas: guarda un repasador cerca de la puerta y úsalo para secar las patas de tu mascota después del paseo.

Rascador: con tan solo una caja y repasadores viejos, pega ambos y ármale a tu felino un rascador para sus garras.

Beneficios de reciclar para tu mascota