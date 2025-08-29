No tires los repasadores viejos o sucios y conviértelos en un tesoro para tu mascota

Inicio Sociedad repasadores
En cada casa argentina hay repasadores por doquier dado a la gran funcionalidad que cumplen, pero si se ponen viejos no los tires, transfórmalos

Martina Baiardi
Martina Baiardi
En la mayoría de las casas, los repasadores viejos o manchados suelen terminar en la basura. Sin embargo, lo que parece un simple trapo sin utilidad puede convertirse en un verdadero tesoro para tu mascota. Con un poco de creatividad, estos textiles desgastados pueden transformarse en juguetes, mantitas o accesorios prácticos para perros y gatos.

Los repasadores son multifuncionales, nos secamos las manos, agarramos objetos calientes, nos limpiamos la boca y miles de cosas más. Pero ese mismo uso, hace que se engrasen, junten mal olor y se rompan.

Pero, cuando cumplen su ciclo, tirarlos no son una opción. Gracias al reciclaje y sus ideas infinitas, todo tiene una segunda vida. Hasta la ropa interior.

En todas las cocinas siempre hay repasadores que quedaron viejos o en desusos que pueden reciclarse con materiales simples que tenés en casa

Por qué no hay que tirar los repasadores viejos

Hoy te traemos una solución. Si tienes mascotas y repasadores viejos, ¡bingo! Solo necesitas ponerte manos a la obra para darle a ese compañero gatuno o perruno la mejor diversión.

Los repasadores están hechos de telas resistentes y absorbentes, ideales para reciclar y darles un nuevo uso. En lugar de desecharlos, podés aprovecharlos para cuidar y entretener a tu mascota sin gastar dinero extra en accesorios. Además, reutilizar reduce los residuos y ayuda al medioambiente.

Como transformar repasadores en juguetes para mascotas

Los repasadores viejos o sucios no son basura, sino una oportunidad para darles una segunda vida y convertirlos en un regalo útil y divertido para tu mascota. Con simples ideas caseras, podés cuidar a tu mejor amigo, ahorrar dinero y contribuir al cuidado del planeta.

Juguete mordedor casero: para esto, solo necesitas enrollar el repasador y hacerle algunos nudos firmes. Tu perro podrá morderlo y jugar a tirar sin riesgo.

Convierte los repasadores que ya no usas en juguetes para tus mascotas

Pelota de tela: corta el repasador en tiras, entrelázalas y ata un nudo grande. Obtendrás una pelota blanda y segura para jugar dentro de casa.

Manta pequeña: si tu gato o perro es de raza chica, podés usar varios repasadores viejos cosidos entre sí para armar una mantita. Les dará calor y comodidad.

Cama improvisada: coloca varios repasadores doblados dentro de una funda vieja o una caja. Así crearás una cama económica y confortable.

Trapo de limpieza para patas: guarda un repasador cerca de la puerta y úsalo para secar las patas de tu mascota después del paseo.

Rascador: con tan solo una caja y repasadores viejos, pega ambos y ármale a tu felino un rascador para sus garras.

Beneficios de reciclar para tu mascota

  • Ahorrarás dinero en accesorios y juguetes.
  • Son de alta seguridad, ya que evitas plásticos duros o materiales que puedan lastimarlos.
  • Ayudan al entretenimiento y bienestar de tu perro o gato.
  • Reciclar los repasadores es un aporte ecológico porque reduce los desechos textiles.

