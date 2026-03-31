El padre de Enzo Pérez está detenido tras una denuncia de abuso sexual en su casa de Maipú

enzo-perez El detenido por abuso sexual es el padre del exfutbolista Enzo Pérez.

La situación de la causa por abuso sexual

Carlos Pérez quedó alojado en los calabozos de la comisaría hasta que la fiscal de Delitos Sexuales, María de las Mercedes Moya, defina si lo imputa y si recupera su libertad. En horas de la mañana, personal de Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) asistió a la menor de edad y su madre amplió la denuncia.

Fuentes judiciales detallaron que la primera reconstrucción del hecho es que en la noche del sábado, Carlos Pérez se estaba sentado en el comedor del domicilio. En ese momento, la niña bajó hasta el lugar para buscar un cargador de teléfono cuando fue abordada por el sujeto quien la abrazó, la quiso besar en la boca y le preguntó "¿cuándo vamos a estar juntos?".

La progenitora de la niña y pareja del sospechoso se encontraba en el primer piso de la casa por lo que no se enteró de lo ocurrido hasta que su hija se lo contó en la noche de lunes cuando estaban solas caminando por Maipú.

En las próximas horas, el padre del exfutbolista de Maipú, River y la Selección Argentina -entre otros- podría ser imputado por abuso sexual simple, un delito que de todas formas es excarcelable.