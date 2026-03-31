Desde la noche de lunes una denuncia por abuso sexual alertó a las autoridades de Maipú. No sólo porque la presunta víctima es una menor de 12 años, sino porque el principal apuntado es el padre del futbolista Enzo Pérez, que quedó aprehendido mientras se evacúan las primeras pruebas en el expediente.
El padre de Enzo Pérez está detenido tras una denuncia de abuso sexual en su casa de Maipú
El padre del reconocido futbolista Enzo Pérez quedó envuelto en una denuncia que realizó su pareja por presuntos tocamientos
La novedad policial ingresó minutos antes de las 22 cuando una mujer se acercó a una dependencia policial y realizó la primera acusación por abuso sexual. Según fuentes ligadas al caso, dijo que horas antes había salido a caminar con su hija de 12 años cuando la menor la develó lo que habría ocurrido el sábado por la noche.
Esa primera versión sostiene que la niña fue víctima de intento de abuso sexual donde conviven con el padre de Enzo Pérez, quien es pareja de su madre. Tras el relato, Carlos Francisco Pérez Herrera, de 68 años, quedó aprehendido en una comisaría de Maipú.
La situación de la causa por abuso sexual
Carlos Pérez quedó alojado en los calabozos de la comisaría hasta que la fiscal de Delitos Sexuales, María de las Mercedes Moya, defina si lo imputa y si recupera su libertad. En horas de la mañana, personal de Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) asistió a la menor de edad y su madre amplió la denuncia.
Fuentes judiciales detallaron que la primera reconstrucción del hecho es que en la noche del sábado, Carlos Pérez se estaba sentado en el comedor del domicilio. En ese momento, la niña bajó hasta el lugar para buscar un cargador de teléfono cuando fue abordada por el sujeto quien la abrazó, la quiso besar en la boca y le preguntó "¿cuándo vamos a estar juntos?".
La progenitora de la niña y pareja del sospechoso se encontraba en el primer piso de la casa por lo que no se enteró de lo ocurrido hasta que su hija se lo contó en la noche de lunes cuando estaban solas caminando por Maipú.
En las próximas horas, el padre del exfutbolista de Maipú, River y la Selección Argentina -entre otros- podría ser imputado por abuso sexual simple, un delito que de todas formas es excarcelable.