Su hijo está desaparecido y le habló al asesino: "Nunca imaginarás lo que se sufre con esta incertidumbre"

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La desesperación de la madre

Inés Bandes, la madre de Sebastián Codina, ha sido quien encarnó la lucha por saber la verdad sobre lo que pasó con su hijo. Recientemente hizo un emotivo posteo en la red social Facebook donde le habló directamente a los autores del crimen: "A vos te escribo, a vos que ayudaste a esconder el cuerpo de mi hijo , a vos que sabés quién es el culpable de su desaparición, a vos que sin piedad ayudaste a arrancarlo de nuestras vidas".

"¿Te imaginas lo que se siente al no ver más al ser amado? Nunca sabrás todo lo que piensa la familia, el daño irreparable que nos hiciste. Me pregunto si tenés hijos. Y si no, tenés sobrinos. Miralos y pensá qué harías vos si de repente desaparecen. No tenés idea del sufrimiento diario que es", escribió la mujer.

"¿Cómo podés vivir en paz? ¿Podés dormir? ¿No aparece la imagen de mi hijo noche tras noche en tu mente? Todavía estás a tiempo de liberarte, todavía estás a tiempo de ayudarnos a tener un poco de paz. Hablá al 911 y decinos dónde está. Evitá que el karma que estás dejando a tus hijos y nietos se replique en tu familia", concluyó la madre de Sebastián Codina.

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Desaparición en Guaymallén

El 17 de enero de 2023 Sebastián Codina estuvo en la Feria del Usado en Guaymallén. No solamente porque testigos aseguraron que tenía una reunión pactada con el dueño sino porque en las últimas semanas se incorporó al expediente el informe de geoposiciamiento de su celular.

El artefacto estuvo ese día en calle Agustín Álvarez al 412. Luego se apagó ya que no hay rastros de más movimientos, dejó de contestar los mensajes repentinamente y quedó en calidad de desaparecido.

A partir de ese punto surge una nebulosa. Sobre todo teniendo en cuenta que en la Feria del Usado de Guaymallén trabajan algunas personas vinculadas al mundo delictivo ya que utilizan ese espacio para vender objetos robados, según confirmaron fuentes policiales.

Hasta ese día, Sebastián Codina estaba viviendo en una pequeña propiedad en la feria donde trabajaba en la playa de estacionamiento y como changarín. La teoría es que su empleador le dio una habitación donde vivía junto a Ariel Rosales (27), con quien tenían una mala relación motivada por problemas con el dinero y con el consumo de alcohol. En ese contexto es que este joven habría cometido el crimen con la ayuda de su padre, Daniel Rosales. Ambos están imputados por homicidio simple pero están en libertad ante la falta de pruebas tras la desaparición.