Sin rastros del jubilado de 83 años desaparecido y buscado entre Guaymallén y Ciudad

José-Massó José Masso, jubilado de 83 años, desaparecido hace tres semanas.

Hijos del jubilado descartan que haya viajado

La familia del buscado Masso revisó la casa de punta a punta y concluye que no pudo haberse ido de viaje, al menos de modo convencional, porque toda su ropa está en el placard.

El hombre desaparecido es diabético y consume la medicación recetada para tratar ese mal. Arriesgan que pudo haber tenido un pico de azúcar en sangre, como posible causa de la ausencia, al menos durante los primeros días.

Les inquieta que no aparezca ni siquiera el auto, porque ese hallazgo podría ser útil para dar con el hombre y hasta seguir una posible pista de acuerdo a una ubicación geográfica, por ejemplo. O huellas dactilares. O algún otro indicador de presencia humana no sólo del jubilado.

Analía Masso, hija del jubilado desaparecido, lo ha descripto como un hombre trabajador y muy reservado de sus asuntos personales y de sus negocios vitivinícolas. Incluso del manejo de sus cuentas y del dinero que generan el trabajo y la explotación de la finca.

Un policía de la Ciudad fue detenido por matar a un joven en Ituzaingó El paradero del jubilado José Masso es un misterio.

Algunos rastrillajes apuntaron a casinos y zonas aledañas.

El juego es uno de los ámbitos elegidos por el jubilado José Masso para matar el tiempo. La revisión de cámaras de seguridad ciudadanas y privadas más la data que los pesquisas puedan recoger en las calles podrían echar luz sobre el paradero del hombre.