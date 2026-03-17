"Ya no creo que esté con vida": habló la hija del jubilado que desapareció hace 8 días

busqueda guaymallen hombre anciano José Masso fue visto con vida por última vez en Capital.

El hombre es propietario de varios campos en Lavalle, como así también de distintas propiedades. Es de tez blanca, altura mediana, ni muy flaco ni muy gordo, según sus familiares, y tiene un codo y una pierna torcida por un accidente que tuvo hace muchos años.

Además, José Masso era un habitúe jugador del casino. Su "cable a tierra", como describió Analía. No era una persona que pasara demasiado tiempo sin dar señales de vida y "muy inteligente" por lo que descarta que haya sido manipulado fácilmente por el motivo que sea.

La cronología del caso de la desaparición de José Masso

La cronología de la desaparición del hombre de 83 años comenzó en la mañana del lunes 9 de marzo cuando fue a visitar a una de sus ex esposas en las inmediaciones de la Plaza Independencia.

El martes al mediodía, Analía lo llamó porque tenían planes para la tarde pero el celular estaba apagado. Lo volvió a llamar a la siesta, a la tarde y siempre daba apagado.

Fue entonces cuando comenzó la inquietud y los llamados a distintas personas para ver si lo habían visto. José vivía solo, así que Analía empezó a preguntar entre sus conocidos. Pero sin demasiado éxito porque no le conocían demasiadas amistades.

fuente plaza independencia José Masso fue visto por útlima vez en la Plaza Independencia, de Capital, por una de sus ex esposas.

"Le revisé el ropero para ver si había armado un bolso como para irse de viaje, y no, la ropa estaba intacta", explicó la mujer.

Pero lo que más dudas sembró entre los hermanos fue otro detalle. A pesar de ser diabético, la insulina que utilizaba seguía en la heladera y el aparato de medición de glucosa estaba sobre la mesa, en el mismo lugar donde siempre lo dejaba.

Analía cree que si se hubiera ido por su propia voluntad difícilmente habría dejado las inyecciones y el dispositivo. Incluso, se los llevaba cuando iba a pasar el día a sus fincas.

La familia reclamó por explicaciones mientras sigue la búsqueda

En otra parte de la entrevista, Analía relató que no recibieron explicaciones por parte de la fiscalía y que sólo les han pedido paciencia. Por eso, 8 días después de la desaparición de su padre, la mujer y sus 3 hermanos no tienen hipótesis, no tienen certezas y prefieren no construir versiones propias para no perderse en conjeturas.

Hay dos detalles, sin embargo, que les llaman la atención. Por un lado, en los primeros días, el celular de José entraba directo al buzón de voz. Con el correr de los días, las llamadas comenzaron a "dar tono" y para la familia eso significa que podría estar prendido.

Y por otro, saben que no puede haberse ido a ninguna de sus fincas porque no las visitaba desde hacía una semana, según les confirmaron los trabajadores.

Como cierre afirmó: "Espero que tengamos alguna respuesta por lo menos porque ya no creo que esté con vida".