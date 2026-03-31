La inteligencia artificial (IA) dejó de ser una promesa futura: ya está transformando sectores completos y redefiniendo la competitividad global. En América Latina, la IA podría aumentar la productividad entre 1,9% y 2,3% anual, generando hasta USD 1,7 billones adicionales por año, según un informe del World Economic Forum y McKinsey.
La inteligencia artificial acelera y redefine la economía
La inteligencia artificial transformará sectores clave en Argentina y la región. Estos son los que más crecerán según informes internacionales
En Argentina, donde la productividad es uno de los principales desafíos, la IA se convierte en una oportunidad estratégica para modernizar industrias, mejorar procesos y crear nuevos modelos de negocio.
Los sectores que más crecerán con Inteligencia Artificial
De acuerdo con los reportes del WEF, McKinsey y la Linux Foundation, estos son los sectores con mayor potencial de crecimiento impulsado por Inteligencia Artificial en los próximos años:
1. Agricultura y agroindustria
La IA permite optimizar riego, detectar plagas, predecir rendimientos y automatizar tareas. En un país agroexportador como Argentina, el impacto puede ser inmediato.
2. Salud y biotecnología
Diagnósticos asistidos, análisis predictivo, desarrollo de fármacos y gestión hospitalaria inteligente. La IA acelera procesos críticos y mejora la calidad de atención.
3. Finanzas y banca digital
Fraude, scoring crediticio, automatización de procesos y atención al cliente con IA. El sector financiero es uno de los que más rápido adopta tecnología.
4. Energía y minería
Optimización de redes, mantenimiento predictivo, eficiencia operativa y seguridad. Sectores clave para la economía argentina.
5. Logística y comercio
Rutas inteligentes, inventarios automatizados, pronóstico de demanda y robots de almacén. La IA reduce costos y acelera tiempos.
6. Educación y capacitación
Plataformas adaptativas, tutores virtuales y formación en habilidades digitales. La región necesitará millones de trabajadores capacitados en IA.
7. Industria y manufactura
Automatización avanzada, robots colaborativos y análisis de datos en tiempo real. La IA impulsa la “industria 4.0”.
El desafío para Argentina
Aunque el potencial es enorme, solo 23% de las organizaciones latinoamericanas logra generar valor económico con Inteligencia Artificial, y apenas 6% reporta impactos significativos.
Para Argentina, el reto es claro: integrar la tecnología en la estrategia, modernizar sistemas, organizar datos y formar talento especializado. La IA ya está transformando los sectores más importantes del país. La pregunta es si Argentina podrá acelerar lo suficiente para no quedarse atrás.