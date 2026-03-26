La inteligencia artificial cambia las reglas de la búsqueda laboral: oportunidades, límites y riesgos

Daniel Zhao, economista jefe de Glassdoor, señala que muchos CV “suena igual” porque fueron generados con inteligencia artificial. Por eso, recomiendan usar la tecnología para personalizar, no para estandarizar: analizar informes de la empresa, estudiar sus vacantes y adaptar el lenguaje con precisión.

generacion-z-empleo-inteligencia-artificial-freepik-(4) Trabajadores jóvenes frente al impacto de la inteligencia artificial en el empleo. Crédito: Freepik.

Otro mito que se derrumba es el de las “palabras clave mágicas” para pasar filtros automatizados. Los sistemas actuales ya no funcionan así. Lo que sí suma es demostrar habilidades reales en inteligencia artificial: desde certificaciones hasta competencias básicas que permitan adaptarse a un entorno laboral en rápida evolución.

La inteligencia artificial también puede ser una aliada para preparar entrevistas: investigar empresas, simular preguntas y practicar respuestas. Pero no debe usarse como atajo. Existen herramientas que generan respuestas en tiempo real durante entrevistas remotas, pero los reclutadores suelen detectarlas con facilidad.

Límites, riesgos y estafas en la era de la Inteligencia Artificial

Al mismo tiempo, crecen los riesgos. Las estafas laborales impulsadas por inteligencia artificial se multiplican, con anuncios falsos que buscan robar datos personales. Los empleadores, por su parte, aumentan la verificación de identidad para evitar contrataciones fraudulentas, especialmente en puestos remotos.

La inteligencia artificial no reemplaza la búsqueda laboral, pero sí redefine cómo nos presentamos ante el mercado laboral. En un escenario cambiante, la clave es combinar tecnología con autenticidad.

Fuente: APNews.