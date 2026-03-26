Encontrar trabajo se volvió un desafío global. El mercado laboral atraviesa un ciclo de baja contratación y baja rotación: las empresas conservan a sus equipos, pero incorporan poco, lo que dificulta especialmente el ingreso de perfiles jóvenes o en transición. En paralelo, la inteligencia artificial está transformando cada etapa del proceso de búsqueda, desde la postulación hasta la entrevista.
La inteligencia artificial cambia las reglas de la búsqueda laboral: oportunidades, límites y riesgos
La inteligencia artificial transforma la búsqueda de trabajo: cómo usarla bien, qué evitar y qué riesgos trae al mercado laboral actual
Los sistemas automatizados permiten postularse a más empleos que nunca, pero también saturan a los reclutadores. Según datos de Greenhouse, hoy reciben hasta 3,5 veces más aplicaciones que hace algunos años. En ese contexto, destacar no es solo deseable: es imprescindible.
Cómo usar la Inteligencia Artificial para potenciar tu búsqueda de trabajo
La inteligencia artificial ofrece herramientas útiles para mejorar currículums, cartas de presentación y preparación para entrevistas. Sin embargo, los expertos advierten que su uso masivo puede generar un efecto contrario: materiales demasiado parecidos entre sí.
Daniel Zhao, economista jefe de Glassdoor, señala que muchos CV “suena igual” porque fueron generados con inteligencia artificial. Por eso, recomiendan usar la tecnología para personalizar, no para estandarizar: analizar informes de la empresa, estudiar sus vacantes y adaptar el lenguaje con precisión.
Otro mito que se derrumba es el de las “palabras clave mágicas” para pasar filtros automatizados. Los sistemas actuales ya no funcionan así. Lo que sí suma es demostrar habilidades reales en inteligencia artificial: desde certificaciones hasta competencias básicas que permitan adaptarse a un entorno laboral en rápida evolución.
La inteligencia artificial también puede ser una aliada para preparar entrevistas: investigar empresas, simular preguntas y practicar respuestas. Pero no debe usarse como atajo. Existen herramientas que generan respuestas en tiempo real durante entrevistas remotas, pero los reclutadores suelen detectarlas con facilidad.
Límites, riesgos y estafas en la era de la Inteligencia Artificial
Al mismo tiempo, crecen los riesgos. Las estafas laborales impulsadas por inteligencia artificial se multiplican, con anuncios falsos que buscan robar datos personales. Los empleadores, por su parte, aumentan la verificación de identidad para evitar contrataciones fraudulentas, especialmente en puestos remotos.
La inteligencia artificial no reemplaza la búsqueda laboral, pero sí redefine cómo nos presentamos ante el mercado laboral. En un escenario cambiante, la clave es combinar tecnología con autenticidad.
Fuente: APNews.