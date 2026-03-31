Confirmado el precio del dólar este miércoles 1 de abril cuando abran los bancos

El dólar tuvo durante la última semana una marcada tendencia en descenso en lo que tiene que ver con su precio, pero esa tendencia se revirtió desde el inicio de esta semana. Esto llevó a que los principales bancos de Argentina le confirmaran al Banco Central cuál será su precio cuando este miércoles 1 de abril se habiliten las operaciones cambiarias.
En Argentina, el precio del dólar es una de las consultas que más se hacen, ya que muchos de los precios se rigen por la moneda norteamericana, al mismo tiempo que una gran parte de los argentinos ahorra en dólares para sentirse más seguros ante la inflación.
En ese sentido, los bancos confirmaron que el precio del dólar en la mañana de este miércoles 1 de abril estará por encima de los $1.400 en una gran parte de las entidades. En tanto, el dólar blue se volverá a mostrar por encima del oficial mostrando una suba con respecto al precio que tuvo durante la semana pasada.
El precio del dólar este miércoles 1 de abril en cada banco
Según lo confirmado por cada uno de los bancos de Argentina al BCRA, el precio del dólar este miércoles 1 de abril será el siguiente cuando inicien sus actividades cambiarias:
- Banco Nación: $1.405
- Banco Galicia: $1.410
- Banco ICBC: $1.410
- Banco BBVA: $1.410
- Banco Supervielle: $1.402
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.405
- Banco Patagonia: $1.410
- Banco Hipotecario: $1.400
- Banco Santander: $1.410
- Brubank: $1.399
- Banco Credicoop: $1.410
- Banco Macro: $1.415
- Banco Piano: $1.410
- Banco de Comercio: $1.410
El dólar blue subió a diferencia del oficial
Mientras el dólar oficial bajó su precio en los bancos, la moneda paralela hizo el mismo movimiento, aunque siempre manteniendo la diferencia con respecto al valor del dólar que se vende en cada banco.
Según lo confirmado por el sitio DolarHoy, el dólar blue se venderá a $1.410.