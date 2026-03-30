El dólar tuvo su segunda mayor suba del mes y cerró cerca del blue

banco central (3) Una decisión del Banco Central para flexibilizar la salida de pesos al mercado es una explicación de la suba del dólar

En cambio, el dólar tarjeta escaló menos de $14. Y de esa forma concluyó la rueda arriba de los $1.850 incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

Por qué vuelve a subir el dólar

Mientras tanto, los financieros volvieron a protagonizar altibajos. Mientras el dólar MEP cayó casi $12 hasta tocar $1.434,50 en promedio, el dólar CCL (Contado con Liquidación) subió levemente para ubicarse en $1.486.

Para los analistas, la reacción del tipo de cambio oficial está relacionada con una decisión de política monetaria del BCRA: la baja de 5 puntos en los encajes bancarios, para facilitar mayor liquidez en pesos que terminó por presionar más al dólar.

En paralelo, con el dólar mayorista todavía bajo, la brecha con el techo de la banda se achicó a 18,3% después de llegar a 20% el jueves 26, lo que fue su récord de los últimos 9 meses.

El organismo monetario aprovechó para salir de compras otra vez. Y si bien acumula más de U$S4.000 millones en lo que va del 2026, las reservas no se despegan demasiado de la línea de los U$S43.500 millones a raíz de los compromisos de deuda.