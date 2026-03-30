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¿Por qué vuelve a aumentar?

El dólar tuvo su segunda mayor suba del mes y cerró cerca del blue

En banco Nación el dólar llegó a $1.420 tras subir otros $15. El dólar blue tocó los $1.425. Sólo el mayorista quedó debajo de los $1.400. La razón de la suba

Miguel Ángel Flores
Por Miguel Ángel Flores [email protected]
Este lunes 30 de marzo el dólar oficial tuvo su segunda mayor suba de marzo. ¿Por qué?

Este lunes 30 de marzo el dólar oficial tuvo su segunda mayor suba de marzo. ¿Por qué?

El dólar comenzó la semana con una suba de $15, la segunda mayor de marzo, para cerrar a $1.420 en el Banco Nación. A su vez, este lunes el dólar blue sumó $10 y la brecha entre ambos se redujo a menos del 1%.

Fue la segunda alza consecutiva e idéntica del dólar oficial. Pero en otros bancos (Supervielle e Hipotecario), quedó por debajo de esa cotización ($1.410/$1.415), y en algunos al mismo nivel (BBVA e ICBC), con un blue en $1.425 (en Mendoza, $1.430).

El único que pese al incremento cerró una vez más debajo de los $1.400 fue el dólar mayorista. Sumó $15 pero no le alcanzó para superar los $1.398, lo que llevó al Banco Central a volver a comprar para acumular reservas.

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Una decisión del Banco Central para flexibilizar la salida de pesos al mercado es una explicación de la suba del dólar

Una decisión del Banco Central para flexibilizar la salida de pesos al mercado es una explicación de la suba del dólar

En cambio, el dólar tarjeta escaló menos de $14. Y de esa forma concluyó la rueda arriba de los $1.850 incluido el recargo del 30% a cuenta de Ganancias.

Por qué vuelve a subir el dólar

Mientras tanto, los financieros volvieron a protagonizar altibajos. Mientras el dólar MEP cayó casi $12 hasta tocar $1.434,50 en promedio, el dólar CCL (Contado con Liquidación) subió levemente para ubicarse en $1.486.

Para los analistas, la reacción del tipo de cambio oficial está relacionada con una decisión de política monetaria del BCRA: la baja de 5 puntos en los encajes bancarios, para facilitar mayor liquidez en pesos que terminó por presionar más al dólar.

En paralelo, con el dólar mayorista todavía bajo, la brecha con el techo de la banda se achicó a 18,3% después de llegar a 20% el jueves 26, lo que fue su récord de los últimos 9 meses.

El organismo monetario aprovechó para salir de compras otra vez. Y si bien acumula más de U$S4.000 millones en lo que va del 2026, las reservas no se despegan demasiado de la línea de los U$S43.500 millones a raíz de los compromisos de deuda.

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