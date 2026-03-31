La pobreza bajó más de 3 puntos y se ubica en 28,2% de la población según el INDEC

Luego de la segunda baja consecutiva, la pobreza cerró el 2025 en 28,2% según los últimos datos de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) de INDEC. Eso implica una reducción de 3,4 puntos respecto de hace un año y de casi 10 puntos en relación a fines del 2024.
Los resultados de la primera mitad del 2025 indicaban que un 24,1% de los hogares se consideraban pobres, es decir, sin capacidad de solventar la Canasta Básica Total (CBT). En cifras, 2.456.090 entre los 31 conglomerados urbanos del país que toma la medición. Del mismo modo, un 31,6% de las personas, un porcentaje equivalente a más de 9,4 millones.
En cuanto a la indigencia, es decir, familias que no pueden solventar la Canasta Básica Alimentaria (CBA), había llegado al 5,6% del total país (565.821). Hogares en los que viven 6,9% de los individuos en esa condición, esto es, algo más de 2 millones de personas indigentes.
Pero a fines del año pasado el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 21%, o sea, 3,1 puntos por debajo del semestre anterior (2.146 en total). En ellos reside 28,2% de las personas, 3,4 puntos o 1 millón menos que en el período precedente (8,4 millones).
Dentro de este conjunto, el 4,8% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 6,3% de las personas. En números, 494 mil hogares y 1,88 millón de personas respectivamente.
Pobreza: la brecha entre ingresos y canasta
Pese a una inflación que no se ha desbordado y osciló entre el 2 y 3% durante el último año, los ingresos de las familias siguen exigüos frente al costo de la canasta.
Básicamente, la brecha se encamina a casi duplicar los ingresos de un hogar considerado pobre de acuerdo a la EPH. Es que la estadística oficial toma lo que gana en promedio una familia tipo ($783.493) y lo contrasta con el valor de la CBT, que superaba $1,2 millones a fines del 2025.
Si la lupa se coloca sobre la indigencia, INDEC toma un ingreso promedio de $354.134. Una cifra que contrasta con el costo de la Canasta Básica Alimentaria, de casi $536.000 hasta diciembre pasado.
Pobreza e indigencia en Mendoza
Nota en proceso