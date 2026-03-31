La pobreza bajó más de 3 puntos y se ubica en 28,2% de la población según el INDEC

Pero a fines del año pasado el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 21%, o sea, 3,1 puntos por debajo del semestre anterior (2.146 en total). En ellos reside 28,2% de las personas, 3,4 puntos o 1 millón menos que en el período precedente (8,4 millones).

Dentro de este conjunto, el 4,8% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 6,3% de las personas. En números, 494 mil hogares y 1,88 millón de personas respectivamente.

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Pobreza: la brecha entre ingresos y canasta

Pese a una inflación que no se ha desbordado y osciló entre el 2 y 3% durante el último año, los ingresos de las familias siguen exigüos frente al costo de la canasta.

Básicamente, la brecha se encamina a casi duplicar los ingresos de un hogar considerado pobre de acuerdo a la EPH. Es que la estadística oficial toma lo que gana en promedio una familia tipo ($783.493) y lo contrasta con el valor de la CBT, que superaba $1,2 millones a fines del 2025.

Si la lupa se coloca sobre la indigencia, INDEC toma un ingreso promedio de $354.134. Una cifra que contrasta con el costo de la Canasta Básica Alimentaria, de casi $536.000 hasta diciembre pasado.

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Pobreza e indigencia en Mendoza

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