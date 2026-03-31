Rodrigo De Paul sorprendió a un delivery con un gran gesto

El momento, que ya de por sí era inesperado, escaló en intensidad. “Se empezó a bambolear todo, pensé que no era real”, relató sobre la sorpresa de ver al jugador esperándolo en la puerta.

Tras la entrega, el futbolista le ofreció pagar con un monto superior al valor del pedido. Ante la dificultad de dar el vuelto, la respuesta fue directa: que se quedara con el dinero. Sin embargo, el impacto del gesto fue más allá de lo económico.

El campeón del mundo accedió a sacarse una foto, grabar un video para el hijo del repartidor y compartir unos minutos de charla. “Lo que más valoro no es el dinero, sino la alegría que le di a mi hijo”, aseguró Ortiz.

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La historia tomó aún más fuerza al conocerse el trasfondo personal del protagonista. El repartidor atravesó años difíciles marcados por las adicciones, un grave accidente y múltiples operaciones, pero logró rehacer su vida.

Hoy, asegura estar en una etapa distinta, enfocado en su familia y el trabajo. En ese contexto, el encuentro adquirió un valor simbólico. El billete que recibió de Rodrigo De Paul no será gastado: lo guarda como recuerdo de un momento que define como una señal.

“Lo más importante fue el abrazo de mi hijo”, resumió.

La escena, que comenzó con un simple pedido de comida, terminó exponiendo dos mundos opuestos y un gesto que, lejos de quedar en lo anecdótico, se transformó en una historia de superación que sigue generando repercusión.

Fuente: infobae.com