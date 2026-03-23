La verdad detrás de los chats entre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul: "Es..."

emilia mernes de paul Qué pasó entre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul.

"Ese rumor es incomprobable", arrancó el conductor en BONDI. "A no ser que hable alguno de los protagonistas no nos enteraremos", siguió poniendo en duda el rumor.

Emilia Mernes en su peor momento

Emilia Mernes sufrió una pérdida de más de cien mil followers que siguieron los pasos de Tini y María Becerra, entre otras.

Debido a esto, Yanina Latorre reveló que la cantante tuvo que recurrir a medidas desesperadas: comró seguidores para recuperar su número. “Me están mandando una data. Emilia, cuando vio que la empezaron a dejar de seguir, porque no solo la dejaron de seguir estos grosos, sino también los fans, está comprando bots”, aseguró en Sálvese Quien Pueda.

“Acá hay mucho ego. Le están entrando bots. Te deja de seguir Tini y todos los seguidores de Tini te dejan de seguir. Te deja de seguir María Becerra y todos los seguidores te dejan de seguir”, agregaron sobre el peor momento de Emilia Mernes en las redes.

El ex novio de Emilia Mernes la prendió fuego

su ex novio Fer Vázquez habló con Martín Cirio de su vínculo con Emilia Mernes y fue letal. "Ella hablaba tan mal de mí que me cerraba muchas puertas, por el poder que había alcanzado, por lo pegada que estaba. Entonces, eso sí, por ahí sí te digo, che, en esto sí quedé odiado en el sentido de que no puede ser tan mala leche".

fer vazquez emilia Fer Vázquez destrozó a Emilia Mernes.

"En 2021 me acuerdo que me había tirado un tuit como para pegarme a mí. Le dije, che, boluda, si algo te molesta, no sé qué, charlemos. Y no, nada, no me contestó nunca más. Por eso digo, el modus operandi es lo que a mí me molesta", siguió sobre el comportamiento de Emilia Mernes luego de que el cantante la apoyara y financiara en los incios de su carrera musical.