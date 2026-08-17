En medio de las repercusiones por el feroz posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña apuntando por su forma de paternar a sus hijos con la China Suárez, Yanina Latorre reveló un bombazo sobre una de las hijas de la actriz.
La radical decisión de una de las hijas de la China Suárez sobre su futuro: "No quiere..."
Yanina Latorre sacó a la luz la decisión que podría afectar los planes de la China Suárez y Mauro Icardi
Meses atrás, al confirmar su romance con Mauro Icardi, la China Suárez decidió acompañar al jugador y mudarse con sus tres hijos a Estambul, desatando una feroz interna con Benjamín Vicuña.
Si bien Nicolás Cabré aceptó la decisión de su hija Rufina Cabré de estudiar en otro país, Yanina Latorre aseguró que la adolescente no querría regresar. "Me dijeron que Rufina Cabré no quiere volver a Estambul, tiene el hockey...", lanzó la conductora en Sálvese Quien Pueda mientras siguen las dudas sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray.
"Hace tres meses que esos chicos no van al colegio", siguió sobre el presente de Rufina Cabrá, Magnolia y Amancio Vicuña e medio de los escándalos mediáticos de Mauro Icardi y la China Suárez.
La mojada de oreja de la China Suárez a las hijas de Wanda Nara
Tras la aparición de un impactante video privado de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez no para de presumir la buena relación del jugador con sus hijos.
Días atrás, la China Suárez publicó una serie de imágenes para mostrar cómo disfrutaron del fin de semana con paseos en familia y un posteo se robó la atención de los seguidores.
La actriz grabó a su hijo Amancio Vicuña paseando en un jeep de juguete. Ahora se viralizaron imágenes del año 2022 donde se ve a las hijas de Wanda Nara en el mismo camión.
Según trascendió, la China Suárez y Mauro Icardi lo habrían traído de Turquía y ahora, mientras Francesca e Isabella siguen alejadas del jugador, es el hijo de la China quien lo usa.
La China Suárez mostró el contundente gesto de Mauro Icardi con sus hijos tras el escándalo con las hijas de Wanda Nara
En la mañana del sábado, Mauro Icardi alentó a Rufina Cabré, hija de la China Suárez y Nicolás Cabre, en su partido de hockey, haciéndole frente a las bajas temperaturas.
Fue la China Suárez quien mostró la presencia de Mauro Icardi con un collage de fotos resumiendo la mañana deportiva que vivieron junto a su heredera.
Mientras tanto, Wanda Nara estalló contra el jugador por no lo sucedido en Milán y lo acusó de ser "padre de hijos ajenos" como mostró la China Suárez en su posteo.
En pocas palabras
- Rufina Cabré: Se reporta que la hija de la China Suárez no querría regresar a Estambul y estaría sin colegio fijo.
- Mauro Icardi: El futbolista alentó a Rufina Cabré en un partido de hockey, según publicaciones de la China Suárez.
- Wanda Nara: Acusó a Icardi de ser "padre de hijos ajenos" tras la negativa del jugador de autorizar los nuevos pasaportes de sus hijas luego del robo a la casa de Milán.