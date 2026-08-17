La radical decisión de una de las hijas de la China Suárez sobre su futuro: "No quiere..."

"Hace tres meses que esos chicos no van al colegio", siguió sobre el presente de Rufina Cabrá, Magnolia y Amancio Vicuña e medio de los escándalos mediáticos de Mauro Icardi y la China Suárez.

La mojada de oreja de la China Suárez a las hijas de Wanda Nara

Tras la aparición de un impactante video privado de las hijas de Mauro Icardi y Wanda Nara, la China Suárez no para de presumir la buena relación del jugador con sus hijos.

Días atrás, la China Suárez publicó una serie de imágenes para mostrar cómo disfrutaron del fin de semana con paseos en familia y un posteo se robó la atención de los seguidores.

La actriz grabó a su hijo Amancio Vicuña paseando en un jeep de juguete. Ahora se viralizaron imágenes del año 2022 donde se ve a las hijas de Wanda Nara en el mismo camión.

Aseguran que la China Suárez le dio a su hijo el camión de juguete de las hijas de Wanda Nara.

Según trascendió, la China Suárez y Mauro Icardi lo habrían traído de Turquía y ahora, mientras Francesca e Isabella siguen alejadas del jugador, es el hijo de la China quien lo usa.

Aseguran que la China Suárez le dio a su hijo el camión de juguete de las hijas de Wanda Nara.

La China Suárez mostró el contundente gesto de Mauro Icardi con sus hijos tras el escándalo con las hijas de Wanda Nara

En la mañana del sábado, Mauro Icardi alentó a Rufina Cabré, hija de la China Suárez y Nicolás Cabre, en su partido de hockey, haciéndole frente a las bajas temperaturas.

Fue la China Suárez quien mostró la presencia de Mauro Icardi con un collage de fotos resumiendo la mañana deportiva que vivieron junto a su heredera.

Mauro Icardi alentó a Rufina Cabré junto a la China Suárez.

Mientras tanto, Wanda Nara estalló contra el jugador por no lo sucedido en Milán y lo acusó de ser "padre de hijos ajenos" como mostró la China Suárez en su posteo.