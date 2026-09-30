Benjamín Vicuña desesperado tras la confesión de Mauro Icardi sobre su desempleo: qué pasó con sus hijos

“La prioridad de la China Suárez deberían ser los niños”, lanzó furiosa por la actitud de la China Suárez mientras sigue la incertidumbre por el futuro de Mauro Icardi en el fútbol.

¿Benjamín Vicuña amenazado por la China Suárez y Mauro Icardi?

Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica que estalló luego del feroz posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña tratándolo de mentiroso por las declaraciones que dio en PH:Podemos Hablar y señalándolo por no tener suficiente contacto con los hijos que tuvo con la China Suárez.

Además de publicar un descargo en contra de Benjamín Vicuña, Mauro Icardi publicó una llamativa foto de un baño que haría referencia a un viejo mensaje de la China Suárez donde acusaba a Vicuña de encerrarse en el baño con sus adicciones mientras está al cuidado de sus hijos.

"Cuando pone la foto del baño hay una amenaza como de vamos a contar algo porque ella lo amenazó privadamente con videos", arrancó Yanina Latorre en SQP.

"Benjamín Vicuña les tiene miedo porque lo tienen amenzado... les tiene terror, hay cosas que la China Suárez tiene en contra de él", siguió además de confirmar que el contacto entre el chileno y la actriz es nulo desde hace meses y solo se comunican por abogados.