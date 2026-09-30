En la noche del martes salió a la luz la impactante denuncia contra Joaquín Levinton. El cantante fue denunciado penalmente por una expareja por presunta violencia y abuso en el contexto de un vínculo de pareja de cinco años según revelaron en LAM.
Se supo qué pasará con Joaquín Levinton en "Es mi Sueño" tras la denuncia en su contra
El futuro laboral de Joaquín Levinton tras la escandalosa denuncia por abuso sexual con acceso carnal que hizo una ex pareja
Karina Iavícoli fue quien recibió la información por parte de Paula, quien en la comisaría de la calle Charcas, lo denunció por abuso sexual con acceso carnal” y la mujer manifestó haber sufrido reiterados episodios de violencia durante el vínculo.
En medio de las repercusiones por la noticia, Joaquín Levinton no estuvo presente en las grabaciones de "Es mi sueño", el reality de canto conducido por Gudo Kazcka donde se luce como jurado junto a Abel Pintos, el Puma Rodríguez y Jimena Barón.
En SQP revelaron que si bien durante esta semana Joaquín Levinton será reemplazado por Carlos Baute, el lunes se reincorporaría a las grabaciones.
El relato de la denunciante contra Joaquín Levinton
En LAM, Karina Iavícoli leyó la denuncia y escrito presentado por la denunciante.
“Durante ese periodo sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína y forzada, a mantener, en esta situación, relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, comenzó.
En el escrito, la mujer también describió situaciones de sometimiento y violencia verbal. “Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta', asimismo, en una oportunidad, cuya fecha exacta no recuerdo, mientras nos encontramos en un encuentro con múltiples mujeres donde se realizaban orgías, intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda, siendo esa la ocasión en que ejerció violencia física directa sobre mi cuello, aunque sistemáticamente obstruía mis salidas de esa propiedad cuando manifestaba mi voluntad de no querer estar ahí. Tras padecer cinco años de múltiples agresiones verbales, psicológicas, que afectaron gravemente mi salud mental, efectué una denuncia penal”, continuó leyendo Karina Iavícoli.
Según explicó la mujer lo denunció previamente en 2022 pero desistió y hace algunos días cuando encontró videos y pruebas de lo sucedido decidió seguir adelante con la denuncia y exponerlo públicamente.
En pocas palabras
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- Levinton denunciado: Fue acusado por una expareja por abuso sexual con acceso carnal y violencia.
- Situación laboral: Reemplazado temporalmente en "Es mi Sueño"; se reincorporará el lunes.
- Relato de la víctima: Denunció episodios de violencia, drogas y sometimiento durante cinco años.
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