Luego de que salieran rumores sobre un supuesto encuentro de Emilia Mernes y Rodrigo de Paul durante una fiesta, Ángel de Brito reveló por primera vez el verdadero motivo de la pelea entre la cantante y Tini Stoessel.
Revelan quién fue el hombre que provocó la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Se llama Pancho es..."
Por primera vez, Ángel de Brito reveló la verdadera razón del distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes
En medio de varias especulaciones sobre el distanciamiento de Tini Stoessel y Emilia Mernes y el unfollow masivo por parte de varias famosas a Emilia Mernes, De Brito aseguró que las cantantes se pelearon por Pancho, ex guitarrista y productor de Tini Stoessel.
Durante más de ocho años, el joven acompañó a Tini Stoessel en su carrera siendo uno de los miembros más cercanos del círculo íntimo de la artista hasta que en el año 2025, luego de que la joven confesara su depresión, dejaron de trabajar juntos y Tini lo dejó seguir en las redes.
Pancho se sumó al MP3 Tour de Emilia Mernes y todo estalló cuando Tini Stoessel subió a cantar con Emilia Mernes y vio que ahí estaba el músico con quien se había peleado previamente por escandalosos motivos que Emilia conocía pero que decidió ignorar a pesar del dolor de su amiga.
Qué dijo Emilia Mernes de su pelea con Tini Stoessel
Sin querer dar muchos detalles, Emilia Mernes se refirió a su vida en los últimos meses en medio de críticas y cuestionamientos por sus supuestas actitudes con Tini.
"Con Duki bien como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca y lo mismo con lo otro, no tengo mucho para decir la verdad”, arrancó y confirmó su encuentro con Tini Stoessel tras la pelea.
“Sí, no voy a decir mucho más que esto, pero gracias por preguntar”, dijo cuando le preguntaron si se habían visto. "La verdad es que me rodeo de… No, no voy a entrar en detalle, no es necesario, ya se sabe, yo ya dije lo que tenía que decir, ya hablé”, cerró contundente.
En pocas palabras
- Ángel de Brito reveló: La verdadera razón de la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes sería por Pancho, ex guitarrista de Tini.
- Origen del conflicto: Pancho se unió a la gira de Emilia Mernes, lo que generó tensión cuando Tini lo vio allí.
- Declaraciones de Emilia: La cantante confirmó haber visto a Tini tras la pelea, pero evitó dar detalles.