Revelan quién fue el hombre que provocó la pelea entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: "Se llama Pancho es..."

Pancho se sumó al MP3 Tour de Emilia Mernes y todo estalló cuando Tini Stoessel subió a cantar con Emilia Mernes y vio que ahí estaba el músico con quien se había peleado previamente por escandalosos motivos que Emilia conocía pero que decidió ignorar a pesar del dolor de su amiga.

Qué dijo Emilia Mernes de su pelea con Tini Stoessel

Sin querer dar muchos detalles, Emilia Mernes se refirió a su vida en los últimos meses en medio de críticas y cuestionamientos por sus supuestas actitudes con Tini.

"Con Duki bien como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca y lo mismo con lo otro, no tengo mucho para decir la verdad”, arrancó y confirmó su encuentro con Tini Stoessel tras la pelea.

“Sí, no voy a decir mucho más que esto, pero gracias por preguntar”, dijo cuando le preguntaron si se habían visto. "La verdad es que me rodeo de… No, no voy a entrar en detalle, no es necesario, ya se sabe, yo ya dije lo que tenía que decir, ya hablé”, cerró contundente.