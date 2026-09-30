Tras su polémico posteo confirmando su apasionado encuentro con la la China Suárez en un hotel de París cuando estaba casado con Wanda Nara, Mauro Icardi volvió a la carga con un impactante descargo.
Por primera vez, Mauro Icardi confirmó que está desempleado en un descargo contundente
El impactante comunicado de Mauro Icardi en medio de las dudas sobre su futuro en el fútbol
Mietras sigue la incertidumbre por su futuro futbolístico luego del fin de su contrato con el Galatasaray, Mauro Icardi publicó una serie de fotos entrenando intensamente.
El posteo generó cientos de comentarios y el jugador no se quedó callado. "Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta. Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección", arrancó.
"Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado.Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual. No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo", cerró filoso apuntando contra los haters.
¿La China Suárez deja a Mauro Icardi en su peor momento?
En medio de las repecusiones por el video que grabó la China Suárez sacando su cuerpo por la ventana del auto de Mauro Icardi, salió a la luz un bombazo sobre su futuro.
Mientras Mauro Icardi sigue sin tener club y con la licencia para manejar suspendida, Juan Etchegoyen reveló que la China Suárez viajaría a Europa los próximos días.
Según el periodista que se comunicó con colegas españoles, la China Suárez viajará a España en busca de nuevos proyectos de trabajo.
Además, Etchegoyen aseguró que Mauro Icardi no solo se quedó sin ofertas futbolísticas sino que se habría peleado con Elio Pino su representate de toda la vida.
La China Suárez y Mauro Icardi fueron vistos buscando lugar para su casamiento: la foto
La China Suárez y el jugador disfrutaron del fin de semana y viajaron a San Andres de Giles.
Desde allí, fue la misma China Suárez quien compartió imágenes de sus paseos y compras aunque ahora ha sido Ángel de Brito el que ha dado más información sobre su viaje.
En su cuenta de instagram, De Brito publicó un mensaje que recibió junto a la foto de una iglesia del pueblo. "La China Suárez y Mauro Icardi en San Andrés de Giles buscando lugares para su casamiento", escribió.
En pocas palabras
- Mauro Icardi: Lanzó un comunicado sobre su futuro futbolístico y el concepto de desempleo.
- Comunicado: Sostuvo que confunden desempleo con fracaso, pero que él lo llama