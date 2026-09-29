Escandalosa versión sobre Facundo Moyano y Susana Giménez: "Tenían intimidad en el auto"

El joven llevaría a la justicia también a Pablo Duggan, Jhonny Viale y a Yanina Latorre por hablar del costo de los exclusivos trajes que lucía Facundo años atrás.

Yanina Latorre prendió fuego a Facundo Moyano

Yanina Latorre cuestionó la actitud de Facundo Moyano en su entrevista con Moria Casán y confesó que quiso seducirla.

"Sos cholulo, te gusta la tele. Es un espanto que diga que la apoyó a Moria Casán, que se quería levantar a Susana Giménez, qué nivel de impunidad", arrancó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.

"A mi también me tiraba los perros. La primera vez que me escribe fue en el 2015 cuando yo subía la foto marginal. El me mandó la foto de un hombre entrenando con zapatos de traje y me dijo me acordé de vos", siguió mandándolo al frente.

Además, Yanina Latorre contó que el sindicalista le mandaba mensajes elogiándola durante su paso por el Bailando. "Me decia con todo respeto me gustan tus pantorrillas", explicó.