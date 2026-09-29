Tras la polémcia entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán donde habló de sus ex, reveló intimidades de su vida sexual con Candela Arizaga y apuntó contra Yanina Latorre, trascendió que el sindicalista quiere demandar a varios periodistas entre los que se encuentran Marina Calabró y Luis Ventura.
Escandalosa versión sobre Facundo Moyano y Susana Giménez: "Tenían intimidad en el auto"
Luis Ventura destapó la ollla y dio detalles impactantes del romance entre Facundo Moyano y Susana Giménez
Furioso, Luis Ventura salió con los tapones de punta y redobló la apuesta dando detalles explosivos del romance entre Facundo Moyano y Susana Giménez.
"Facundo Moyano y Susana Giménez tuvieron intimidad en un auto", dijo Luis Ventura en Primicias Ya confirmando los rumores sobre el affaire entre la diva y el hijo de Hugo Moyano.
El joven llevaría a la justicia también a Pablo Duggan, Jhonny Viale y a Yanina Latorre por hablar del costo de los exclusivos trajes que lucía Facundo años atrás.
Yanina Latorre prendió fuego a Facundo Moyano
Yanina Latorre cuestionó la actitud de Facundo Moyano en su entrevista con Moria Casán y confesó que quiso seducirla.
"Sos cholulo, te gusta la tele. Es un espanto que diga que la apoyó a Moria Casán, que se quería levantar a Susana Giménez, qué nivel de impunidad", arrancó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.
"A mi también me tiraba los perros. La primera vez que me escribe fue en el 2015 cuando yo subía la foto marginal. El me mandó la foto de un hombre entrenando con zapatos de traje y me dijo me acordé de vos", siguió mandándolo al frente.
Además, Yanina Latorre contó que el sindicalista le mandaba mensajes elogiándola durante su paso por el Bailando. "Me decia con todo respeto me gustan tus pantorrillas", explicó.
En pocas palabras
- Facundo Moyano: Tras su entrevista con Moria Casán, el sindicalista evalúa demandar a periodistas.
- Luis Ventura: Redobló la apuesta y reveló detalles íntimos del romance entre Moyano y Susana Giménez.
- Yanina Latorre: Cuestionó al dirigente, confesó que Moyano intentó seducirla y detalló sus mensajes pasados.