Yanina Latorre sobre Facundo Moyano: "A mí también me tiró los perros"

Además, Yanina Latorre contó que el sindicalista le mandaba mensajes elogiándola durante su paso por el Bailando. "Me decia con todo respeto me gustan tus pantorrillas", explicó.

Yanina Latorre confirmó que Facundo Moyano y Candela Arizaga nunca se dejaron de ver y hay más mujeres

Tras el confuso episodio que vivió junto a Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano, Facundo Moyano quedó envuelto en un nuevo escándalo.

Fue la misma Candela Arizaga quien a través de sus redes sociales publicó fotos posando en el cuarto de un hotel donde está viviendo Facundo Moyano, confirmando que estuvieron juntos a pesar de tener una medida perimetral.

Como si no fuera suficiente, Facundo Moyano fue visitado por otras mujeres lo que generó la indignación de Candela quien tomó la decisión de publicar las imágenes para comprobar la existencia de otras amantes.

En SQP, Yanina Latorre fue por más y dio más detalles que complican al sindicalista. "Ellos nunca se dejaron de ver, se encontraron cuatro o cinco veces y ella subió la foto para ver si alguna de las otras saltaba...Candela lo acompañó al sindicato", dijo sobre la exposición pública de la pareja.