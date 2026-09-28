Yanina Latorre salió con los tapones de punta luego de la polémcia entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán donde habló de sus ex, reveló intimidades de su vida sexual con Candela Arizaga y apuntó contra Yanina por revelar información sobre sus gastos en ropa años atrás.
Yanina Latorre sobre Facundo Moyano: "A mí también me tiró los perros"
Tras la polémica entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán, Yanina Latorre lo prendió fuego
"Sos cholulo, te gusta la tele. Es un espanto que diga que la apoyó a Moria Casán, que se quería levantar a Susana Giménez, qué nivel de impunidad", arrancó Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda.
"A mi también me tiraba los perros. La primera vez que me escribe fue en el 2015 cuando yo subía la foto marginal. El me mandó la foto de un hombre entrenando con zapatos de traje y me dijo me acordé de vos", siguió mandándolo al frente.
Además, Yanina Latorre contó que el sindicalista le mandaba mensajes elogiándola durante su paso por el Bailando. "Me decia con todo respeto me gustan tus pantorrillas", explicó.
Yanina Latorre confirmó que Facundo Moyano y Candela Arizaga nunca se dejaron de ver y hay más mujeres
Tras el confuso episodio que vivió junto a Candela Arizaga en el barrio porteño de Belgrano, Facundo Moyano quedó envuelto en un nuevo escándalo.
Fue la misma Candela Arizaga quien a través de sus redes sociales publicó fotos posando en el cuarto de un hotel donde está viviendo Facundo Moyano, confirmando que estuvieron juntos a pesar de tener una medida perimetral.
Como si no fuera suficiente, Facundo Moyano fue visitado por otras mujeres lo que generó la indignación de Candela quien tomó la decisión de publicar las imágenes para comprobar la existencia de otras amantes.
En SQP, Yanina Latorre fue por más y dio más detalles que complican al sindicalista. "Ellos nunca se dejaron de ver, se encontraron cuatro o cinco veces y ella subió la foto para ver si alguna de las otras saltaba...Candela lo acompañó al sindicato", dijo sobre la exposición pública de la pareja.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Salió a responder tras la entrevista de Facundo Moyano con Moria Casán, donde él habló de sus exparejas y la mencionó por revelar sus gastos en ropa.
- Escándalo Moyano: Se revelaron detalles de una doble vida y encuentros con Candela Arizaga, quien confirmó su relación a través de redes sociales.
- Acusaciones: Latorre detalló que Moyano le