Yanina Latorre se metió de lleno en la polémica que estalló luego de que Wanda Nara se cruzara con Karina Iavícoli y le dijera "pelotuda".
Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara tras su insulto a Karina Iavícoli
El descargo de Yanina Latorre luego del explosivo cruce entre Wanda Nara y Karina Iavícoli en LAM
Luego de que la panelista le preguntará por la nueva denuncia del Banco Central contra Martín Migueles, Wanda Nara evitó responder buscando la ayuda de su madre Nora Colosimo. “¡Mami, agarrala de los pelos ya que la tenés ahí!”, le pidió en vivo la mediática a Nora. “Mujeres, se tienen que independizar, vivir sus vidas, y lo que haga sus ex, sus novios, que lo arreglen ellos. Y si tengo que ir a tomar mate a la cárcel con algún ex, si me cae bien iré, ¿qué voy a hacer? Yo qué culpa tengo”, siguió devolviendo el micrófono.
Luego sin saber que aún estaba siendo grabada, Wanda Nara lanzó un filoso comentario sobre Karina .“Esta pelot…”, dijo generando la reacción de todo el panel.
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre felicitó el accionar de Karina Iavícoli y destrozó a Wanda Nara. "Ella se va porque no se bancó la pregunta, tenía razón Karina", arrancó y dio detalles explosivos sobre el vínculo de Wanda con Migueles. "Ella le cree todo a Migueles, no creo que sean socios para sacarle un dólar hay que matarla, pero le cree a él", dijo contundente.
Qué opina la madre de Wanda Nara sobre Martín Migueles
Ángel de Brito presentó a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, como nueva integrante fija del panel tras la salida de Juli Argenta por maternidad.
Sin pelos en la lengua, Nora Colosimo arrancó con todo, hablando sin pelos en la lengua y dando información explosiva sobre sus hijas.
Contundente, Nora no dudó en desmintir los rumores de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles que corrieron los últimos dias, en especial, luego de las fotos de la rubia con L-Gante.
"Están diez puntos, no se separaron. Martín cae bien es compañero, deportista, divertido", dijo sobre el empresario a quien defendió a pesar de las causas en las que está involucrado por sus negocios con Elías Piccirillo. "No subestimen a Wanda, se creen que si estuviera en peligro estaría con Martín?", lanzó segura de la elección de su hija.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Felicitó a Karina Iavícoli y destrozó a Wanda Nara.
- Wanda Nara: Lanzó un insulto a Karina Iavícoli tras una pregunta incómoda.
- Nora Colosimo: Desmintió rumores de separación de Wanda Nara y Martín Migueles.