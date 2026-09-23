Yanina Latorre destrozó a Wanda Nara tras su insulto a Karina Iavícoli

Yanina Latorre cuestionó a Wanda Nara tras su cruce con Karina Iavícoli.

En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre felicitó el accionar de Karina Iavícoli y destrozó a Wanda Nara. "Ella se va porque no se bancó la pregunta, tenía razón Karina", arrancó y dio detalles explosivos sobre el vínculo de Wanda con Migueles. "Ella le cree todo a Migueles, no creo que sean socios para sacarle un dólar hay que matarla, pero le cree a él", dijo contundente.

Qué opina la madre de Wanda Nara sobre Martín Migueles

Ángel de Brito presentó a Nora Colosimo, madre de Wanda Nara, como nueva integrante fija del panel tras la salida de Juli Argenta por maternidad.

Sin pelos en la lengua, Nora Colosimo arrancó con todo, hablando sin pelos en la lengua y dando información explosiva sobre sus hijas.

Contundente, Nora no dudó en desmintir los rumores de separación entre Wanda Nara y Martín Migueles que corrieron los últimos dias, en especial, luego de las fotos de la rubia con L-Gante.

"Están diez puntos, no se separaron. Martín cae bien es compañero, deportista, divertido", dijo sobre el empresario a quien defendió a pesar de las causas en las que está involucrado por sus negocios con Elías Piccirillo. "No subestimen a Wanda, se creen que si estuviera en peligro estaría con Martín?", lanzó segura de la elección de su hija.