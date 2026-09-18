A pesar de estar transitando un difícil presente familiar, Tini Stoessel está en plenos preparativos de su boda de amor con Rodrigo de Paul el 19 de diciembre en Haras Doc.
Los secretos de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Durará 4 días y..."
Yanina Latorre sacó a la luz cómo será la fiesta de amor de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y sorprendió mucho
En Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre contó cómo será la mega celebración que contará con una mega producción, escenografía y súper decoración.
"Va a durar entre tres o cuatro días. Tini Stoessel va a estar en una casa, Rodrigo de Paul en otra, los amigos de Rodrigo ocuparán otra y las amigas de Tini también. La noche previa habrá una cena especial entre Tini y sus amigas y habrá sorpresas", arrancó Yanina Latorre. "La ceremonia de la tarde va a ser muy íntima y a la noche van a llegar los demás invitados", siguió.
"El evento lo escribió Tini Stoessel como escribió Futtra. La fiesta se va a basar en en tres pelíulas importantes para Tini y De Paul. Una va a representar el casamiento, vos vas a entrar por un tunel y te va a llevar a ese lugar", siguió sobre la temática de la fiesta en la que los invitados no podrán llevar celulares.
La mega lista de invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Tras su comentado distanciamiento público, Tini Stoessel se habría amigado con Emilia Mernes y hasta la habría invitado a su casamiento con Rodrigo de Paul.
En LAM, Pilar Smith reveló la lista de famosos invitados a la boda que se celebrará en diciembre y fue contundente. "Emilia Mernes y Duki están invitados", dijo.
"Emilia y Tini se pidieron disculpas, hablaron. Ahora Emilia Mernes sigue a Tini Stoessel y a Rodrigo de Paul y es inminente que Tini vuelva a seguir a Emilia", aseguró.
"Tuvieron una charla y está todo arreglado", siguió aunque Tini Stoessel no invitaría a Lizardo Ponce, amigo tanto de Tini como Emilia.
En pocas palabras
- Preparativos de boda: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarán el 19 de diciembre en Haras Doc.
- Celebración extendida: La boda, inspirada en tres películas, durará entre tres y cuatro días con temáticas diferenciadas.
- Invitados destacados: Emilia Mernes y Duki figuran en la lista de invitados, tras haberse reconciliado con Tini Stoessel.