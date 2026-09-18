Los secretos de la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: "Durará 4 días y..."

"El evento lo escribió Tini Stoessel como escribió Futtra. La fiesta se va a basar en en tres pelíulas importantes para Tini y De Paul. Una va a representar el casamiento, vos vas a entrar por un tunel y te va a llevar a ese lugar", siguió sobre la temática de la fiesta en la que los invitados no podrán llevar celulares.

La mega lista de invitados al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

Tras su comentado distanciamiento público, Tini Stoessel se habría amigado con Emilia Mernes y hasta la habría invitado a su casamiento con Rodrigo de Paul.

En LAM, Pilar Smith reveló la lista de famosos invitados a la boda que se celebrará en diciembre y fue contundente. "Emilia Mernes y Duki están invitados", dijo.

"Emilia y Tini se pidieron disculpas, hablaron. Ahora Emilia Mernes sigue a Tini Stoessel y a Rodrigo de Paul y es inminente que Tini vuelva a seguir a Emilia", aseguró.

"Tuvieron una charla y está todo arreglado", siguió aunque Tini Stoessel no invitaría a Lizardo Ponce, amigo tanto de Tini como Emilia.