Ni Emilia Mernes ni Shakira: Yanina Latorre reveló los famosos que Tini Stoessel invitó a su casamiento

Además, confirmó que los padres de Tini Stoessel no recibieron invitación y que tampoco fue invitada Shakira ni otros artistas con los que Tini Stoessel ha colaborado musicalmente. En cuanto a las celebridades que sí recibieron invitación mencionó a María Becerra, Nicki Nicole, Lali Espósito, Lionel Messi, Paulo Dybala, entre otros.

Yanina Latorrre trató a la madre de Tini Stoessel de maleducada y antipática

Yanina Latorre cuestionó el accionar de Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, con el periodista de Intrusos que la esperaba en su llegada al aeropuerto de Ezeiza.

Muzlera regresó de Miami y fue recibida por el movilero que al preguntarle por su vínculo con Tini Stoessel y los rumores sobre lo sucedido, recibió un silencio absoluto como respuesta.

Ex amiga de Muzlera, Yanina Latorre fue letal con su accionar. "Es un gran error de Mariana haber estado tan seria, tan antipática. Era su oportunidad de aclarar que ellos no son mala gente, que no son chorros", arrancó.

"Puede decir estoy mal, estoy angustiada y la gente no va a empatizar porque tiene muy mala cara, muy maleducada, el chico está trabajando, nunca para...", siguió sobre el accionar de Muzlera que causó indignación y recibió una ola de críticas y cuestionamientos.