Marley le contestó a Santiago del Moro: "Cero resentido"

No creo que no me haya saludado apropó sito, no pasa nada yo soy cero resentido, nome gusta llevarma mal connadie siguió. Si guiere conducimos el próximo Martín Fierro juntos", cerró tratando de terminar con las diferencias.

Qué dijo Santiago del Moro sobre Marley

Lejos de evitar el tema, Santiago del Moro disparó con todo. "En su momento Marley habló mierda públicamente... los problemas vienen de Marley", lanzó. "Lo conozco muy poco es un muy buen conductor", agregó.

Además, habló de las críticas a Gran Hermano y su rating actual y fue contundente. "El único que puede hablar de rating es Marcelo Tinelli", dijo.

Florencia Peña reveló cómo está su relación con Marley

Florencia Peña volvió a mostrarse públicamente y habló por primera vez de los rumores sobre su juicio a Nicolás Occhiato y su supuesto enojo con Marley.

Luego de ser desvinculada de Luzu TV por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Florencia Peña confirmó que no iniciará acciones contra Occhiato.

Además, Florencia Peña aseguró que no esta enojada y distanciada de Marley, a pesar de que el conductor no salió a defenderla públicamente. "Con Marley siempre estuvo todo bien, él no es como yo. Estuvo mucho conmigo, no fue en ningún momento un tema para mí que el no saliera publicamente", dijo en comunicación con Yanina Latorre.

"Marley es alemán, se maneja como un alemanote", siguió Florencia Peña quien explicó que esá en comunicación constante con Alejandro e incluso confesó que existe la posibilidad de regresar con su programa a Luzu TV.