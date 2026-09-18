Marley le contestó a Santiago del Moro: "Cero resentido"

En medio de rumores sobre sus nuevos proyectos en Telefé, Marley habló luego de las declaraciones de Santiago del Moro en LAM sobre la supuesta mala relación que existiría entre ambos conductores.
Desde hace varios meses que circulan versiones sobre la enemistad que existiríaentre Santiago del Moro y Marley, en especial, luego de que Del Moro, lo ignorara durante la entrega de los Premios Martín Fierro.
"Yo tengo cero drama... le diría lo que le dijo Moria Casán a Silvia Suller: "Vení negra somso mujeres del espectáculo", dijo Marley al ser abordado por las cámaras de LAM.
No creo que no me haya saludado apropó sito, no pasa nada yo soy cero resentido, nome gusta llevarma mal connadie siguió. Si guiere conducimos el próximo Martín Fierro juntos", cerró tratando de terminar con las diferencias.
Qué dijo Santiago del Moro sobre Marley
Lejos de evitar el tema, Santiago del Moro disparó con todo. "En su momento Marley habló mierda públicamente... los problemas vienen de Marley", lanzó. "Lo conozco muy poco es un muy buen conductor", agregó.
Además, habló de las críticas a Gran Hermano y su rating actual y fue contundente. "El único que puede hablar de rating es Marcelo Tinelli", dijo.
Florencia Peña reveló cómo está su relación con Marley
Florencia Peña volvió a mostrarse públicamente y habló por primera vez de los rumores sobre su juicio a Nicolás Occhiato y su supuesto enojo con Marley.
Luego de ser desvinculada de Luzu TV por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Florencia Peña confirmó que no iniciará acciones contra Occhiato.
Además, Florencia Peña aseguró que no esta enojada y distanciada de Marley, a pesar de que el conductor no salió a defenderla públicamente. "Con Marley siempre estuvo todo bien, él no es como yo. Estuvo mucho conmigo, no fue en ningún momento un tema para mí que el no saliera publicamente", dijo en comunicación con Yanina Latorre.
"Marley es alemán, se maneja como un alemanote", siguió Florencia Peña quien explicó que esá en comunicación constante con Alejandro e incluso confesó que existe la posibilidad de regresar con su programa a Luzu TV.
En pocas palabras
- Marley respondió: Negó tener resentimiento hacia Santiago del Moro por rumores de mala relación.
- Del Moro: Acusó a Marley de hablar públicamente "mierda" y de iniciar los problemas.
- Florencia Peña: Aseguró que su relación con Marley está bien y no lo criticó por no defenderla públicamente.