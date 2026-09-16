A minutos de la gran final de Gran Hermano: Generación Dorada, Santiago del Moro habló de todo en LAM, incluso de los rumores sobre su enfrentamiento con Marley.
Por primera vez Santiago del Moro confirmó los problemas con Marley: "Habló..."
Santiago del Moro habló de su vínculo con Marley y no se guardó nada. Los detalles de su descargo
Desde hace varios meses que circulan versiones sobre la mala relación entre Santiago del Moro y Marley, en especial, luego de que Del Moro, lo ingnorara durante la entrega de los Premios Martín Fierro.
Lejos de evitar el tema, Santiago del Moro disparó con todo. "En su momento Marley habló mierda públicamente... los problemas vienen de Marley", lanzó. "Lo conozco muy poco es un muy buen conductor", agregó.
Además, habló de las críticas a Gran Hermano y su rating actual y fue contundente. "El único que puede hablar de rating es Marcelo Tinelli", dijo.
¿Qué pasó entre Marley y Florencia Peña?
Tras semanas alejada de los medios, Florencia Peña volvió a mostrarse públicamente y habló por primera vez de los rumores sobre su juicio a Nicolás Occhiato y su supuesto enojo con Marley.
Luego de ser desvinculada de Luzu TV por haber informado en vivo la falsa muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Florencia Peña confirmó que no iniciará acciones contra Occhiato.
Además, Florencia Peña aseguró que no esta enojada y distanciada de Marley, a pesar de que el conductor no salió a defenderla públicamente. "Con Marley siempre estuvo todo bien, él no es como yo. Estuvo mucho conmigo, no fue en ningún momento un tema para mí que el no saliera publicamente", dijo en comunicación con Yanina Latorre.
"Marley es alemán, se maneja como un alemanote", siguió Florencia Peña quien explicó que esá en comunicación constante con Alejandro e incluso confesó que existe la posibilidad de regresar con su programa a Luzu TV.
Marley desmintió los rumores de pelea con Floencia Peña
Días antes, Marley se comunicó con Ángel de Brito y habló de su vínculo con Florencia Peña.
"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días con ella, me reuní también con Occhiato. Estoy intermediando entre ellos, esperando que se junten y si deciden volver, volveremos. Si vuelvo, es con ella", afirmó, dejando la puerta abierta para un posible regreso.
En pocas palabras
- Santiago Del Moro: Confirmó su mala relación con Marley y lanzó fuertes declaraciones sobre el conflicto.
- Marley y Florencia Peña: Ambos desmintieron rumores de distanciamiento y aseguraron que la relación está en su mejor momento.
- Críticas a Gran Hermano: Del Moro se refirió a las críticas sobre el rating del programa y mencionó a Marcelo Tinelli.