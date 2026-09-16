La tajante reacción de Julieta Prandi cuando le preguntaron por la ausencia de Luciana Salazar en su casamiento

"Me llevo bien, la vi cuatro veces en mi vida", dijo en medio de versiones que aseguran que tuvo un conflicto con Luciana en un evento familiar.

El hijo de Emanuel Ortega habló de su vínculo con Julieta Prandi

Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron un pasó más en su relación, se casaron por civil y los seguidores quedaron impactados por la ausencia de Julieta Ortega y el resto de los hermanos del cantante destapando una fuerte interna familiar.

A pesar de esto, Bautista Ortega, hijo de Emanuel y Ana Paula Dutil fue el testigo del casamiento y no dudó en elogiar a Julieta Prandi y el vínculo que tiene con su padre.

"Yo a Julieta la quiero muchísimo.Desde que llegó a la vida de mi papá, mi papá está mucho mejor, mucho más contento; se le ve en los ojos, en la mirada, en la cara... Eso me pone muy feliz por él”, dijo a Primicias Ya a la salida del civil.

Qué pasó entre Julieta Ortega y Julieta Prandi

Yanina Latorre, recibió un mensaje de una amiga íntima de Julieta Ortega quien dio detalles del enfrentamiento y destruyó a Julieta Prandi.

"Julieta dice que Julieta Prandi es una conchuda, que llegó para diividir la familia y no puede creer como su herman está ciego y se deja manejar. Prandi se hace la mosquita muerta pero es malísima preguntale a los compañeros de la radio quién es ella", arrancó el fuertísimo mensaje.

"Parece que el conductor no la quiere, ella cuenta los segundos que sus compañeros están al aire, el nivel de... ", siguió Yanina aunque no quiso seguir leyendo impactada por la información que seguía."Por respeto a Evangelina Salazar no lo digas", dijeron sus compañeros.