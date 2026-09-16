Siguen saliendo a la luz datos de la grieta familiar en el clan Ortega luego de la llamativa ausencia de los hermanos de Emanuel Ortega en su casamiento civiñ con Julieta Prandi.
El gesto de Julieta Prandi que afectó a Ana Paula Dutil: "Le generó dolor"
En SQP revelaron lo peor qué le hizo Julieta Prandi a Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega. Los detalles
A pesar de que los hijos del cantante y Ana Paula Dutil así como también Palito Ortega y Evangelina Salazar acompañaron a la pareja y se mostraron felices por el romance de Julieta Prandi y Emanuel, en SQP revelaron el contundente gesto de la modelo que afectó a Ana Paula Dutil.
Si bien Ana Paula Dutil les deseó lo mejor en esta nueva etapa de su vida, Majo Martino aseguró que al principio de la relación entre Emanuel y Prandi, Dutil estuvo muy afectada, en especial por las continuas fotos y videos que publicaba Julieta presumiendo su vínculo con el músico en redes sociales.
"Julieta Prandi subía muchas fotos con Emanuel y a Ana le dolía pero nadie se atrevía a decirle a Prandi que no publicara. La familia decia por favor que pare porque le está generando mucho dolor a Ana", dijo la panelista.
La feroz interna entre Julieta Ortega y Julieta Prandi
Yanina Latorre, recibió un mensaje de una amiga íntima de Julieta Ortega quien dio detalles del enfrentamiento y destruyó a Julieta Prandi.
"Julieta dice que Julieta Prandi es una conchuda, que llegó para diividir la familia y no puede creer como su herman está ciego y se deja manejar. Prandi se hace la mosquita muerta pero es malísima preguntale a los compañeros de la radio quién es ella", arrancó el fuertísimo mensaje.
"Parece que el conductor no la quiere, ella cuenta los segundos que sus compañeros están al aire, el nivel de... ", siguió Yanina aunque no quiso seguir leyendo impactada por la información que seguía."Por respeto a Evangelina Salazar no lo digas", dijeron sus compañeros.
En pocas palabras
- Julieta Prandi: Revelaron un gesto de Julieta Prandi que afectó a Ana Paula Dutil, ex de Emanuel Ortega.
- Dolor de Dutil: El accionar de Prandi, con continuas fotos en redes sociales junto a Emanuel Ortega, generó malestar en Ana Paula.
- Interna familiar: Se expuso una fuerte discusión entre Julieta Ortega y Julieta Prandi por la relación con Emanuel.