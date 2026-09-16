El gesto de Julieta Prandi que afectó a Ana Paula Dutil: "Le generó dolor"

"Julieta Prandi subía muchas fotos con Emanuel y a Ana le dolía pero nadie se atrevía a decirle a Prandi que no publicara. La familia decia por favor que pare porque le está generando mucho dolor a Ana", dijo la panelista.

La feroz interna entre Julieta Ortega y Julieta Prandi

Yanina Latorre, recibió un mensaje de una amiga íntima de Julieta Ortega quien dio detalles del enfrentamiento y destruyó a Julieta Prandi.

"Julieta dice que Julieta Prandi es una conchuda, que llegó para diividir la familia y no puede creer como su herman está ciego y se deja manejar. Prandi se hace la mosquita muerta pero es malísima preguntale a los compañeros de la radio quién es ella", arrancó el fuertísimo mensaje.

Julieta Ortega no fue al casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi y explotó la interna familiar.

"Parece que el conductor no la quiere, ella cuenta los segundos que sus compañeros están al aire, el nivel de... ", siguió Yanina aunque no quiso seguir leyendo impactada por la información que seguía."Por respeto a Evangelina Salazar no lo digas", dijeron sus compañeros.