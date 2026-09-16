El hijo de Emanuel Ortega reveló qué piensa de Julieta Prandi

"Yo a Julieta la quiero muchísimo.Desde que llegó a la vida de mi papá, mi papá está mucho mejor, mucho más contento; se le ve en los ojos, en la mirada, en la cara... Eso me pone muy feliz por él”, dijo a Primicias Ya a la salida del civil.

Qué pasó entre Julieta Ortega y Julieta Prandi

A pesar de que Evangelina Salazar y Palito Ortega acompañaron a la pareja y se mostraron felices por el romance de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, en SQP sacaron a la luz la mala relación que existe entre la modelo y los hermanos de Emanuel, en especial con Julieta Ortega.

Yanina Latorre, recibió un mensaje de una amiga íntima de Julieta Ortega quien dio detalles del enfrentamiento y destruyó a Julieta Prandi. "Julieta dice que Julieta Prandi es una conchuda, que llegó para diividir la familia y no puede creer como su herman está ciego y se deja manejar. Prandi se hace la mosquita muerta pero es malísima preguntale a los compañeros de la radio quién es ella", arrancó el fuertísimo mensaje.

Julieta Ortega no fue al casamiento de su hermano Emanuel y se destapó su interna con Julieta Prandi.

"Parece que el conductor no la quiere, ella cuenta los segundos que sus compañeros están al aire, el nivel de... ", siguió Yanina aunque no quiso seguir leyendo impactada por la información que seguía. "Por respeto a Evangelina Salazar no lo digas", dijeron sus compañeros.