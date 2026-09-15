Se destapó la interna secreta entre Luciana Salazar y Julieta Prandi: "Le puso los puntos"

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron por civil y no invitaron a Luciana Salazar.

"A Luciana no la invitaron porque tiene problemas con la familia Ortega. Ella no se saluda con Julieta Prandi desde que trabajaban en "Poné a Francella"", explicó Majo Martino."Ellas han discutido en diferentes ocasiones y un Año Nuevo Julieta no la saludó y Evangelina Salazar le pusó los puntos. Tuvo que saludar a Luciana y no le gustó nada", siguió.

Yanina Latorre y Luciana Salazar se dijeron de todo

Luciana Salazar estalló de furia por la gran fiesta de cumpleaños que llevará a cabo Martín Redrado y terminó enfrentándose con Yanina Latorre a través de sus cuentas de X.

Todo comenzó luego de que Luciana Salazar mostrara su indignación por lo que gastará el economista en su celebración. "Luli Salazar se queja por el festejo a todo trapo de Redrado. ¿Tendrá algún tema para hablar que no sea su ex o las historias de Divas Play?", publicaron en la cuenta de SQP.

Lejos de quedarse callada, Luciana Salazar salió con los tapones de punta. "Defendiendo al ‘señor’ que le mintió en la cara a la ‘comunicadora’ de este portal. ¿Se olvida esta ‘comunicadora’ que en un momento dijo que me entendía a mí y amenazó a Redrado de mostrar los chats que le mandaba? Redrado le hizo juicio por eso. Ahora se dan cuenta por qué lo defiende, como hizo con Ana Rosenfeld, mejor defenderlo que perder plata en un juicio", arrancó.

"Y que se atreva a desmentirme esto, que se la clavo al ángulo en dos segundos. Como con todas las mentiras de dice de mí y de mi hija", siguió su relato.

Fiel a su estilo, Yanina Latorre no se quedó callada y arrementió con todo. "Sos tan ignorante que pones 'comunicadora de este portal'. No es un portal, es un programa de televisión y esta es su cuenta de X y yo soy la conductora", comenzó.

"A mi no me vas a extorsionar como a Redrado. No arreglé ningún juicio, con él salí sobreseída. Me demanda por decir que te psicopateaba pedazo de burra. Yo no soy vos, yo laburo y mucho", siguió furiosa.