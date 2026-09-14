¡Urgente! L-Gante denunciado por portación de armas: "Están allanado su casa"

Tras la confirmación de la salida de L-Gante de la nueva temporada de Masterchef Celebrity, el cantante fue denunciado por una vecina de General Rodríguez.
Según reveló Ángel de Brito una joven de 23 años denunció a L-Gante y varias personas que la amenazaron a bordo de una camioneta portando armas de fuego para que abandone el predio en el que está viviendo.
"Esto fue hace dos semanas. Primero el tío de L-Gante se acerca a la casa de esta mujer y los obliga a abandonarla alegando que era del cantante. A los días apareció el joven con su banda para que se vayan", explicó Pepe Ochoa.
"Ya se hicieron tres allanamiento, dos en el country Terra vista donde vive lgante y me dicen que están allanando su casa en este momento, entiendo que están buscando el arma", siguió sobre la investigación que se está desarrollando.
Telefé se cansó de L-Gante y fue despedido de Masterchef Celebrity
En medio de rumores sobre la sorpresiva salida de L-Gante de la próxima edición de Masterchef Celebrity, Yanina Latorre confirmó que el cantante fue despedido por Telefé.
Si bien trascendieron versiones que L-Gante estaría atrevesando un difícil momento de salud por una recaída en sus adicciones, Yanina Latorre fue contundente.
"No viene por las adicciones, no es por la gira, fue uno de los primeros convocados. L-Gante nunca fue a nada, le mandaban mensajes y los respondía a las 4 de la mañana", arrancó Yanina en Sálvese Quien Pueda.
"L-Gante no fue a la foto oficial, por eso deciden sacarlo... Fue el mansoeo y la manera de contestar", siguió sobre la actitud del artista que enojó a Telefé.
En pocas palabras
- L-Gante denunciado: El cantante fue acusado por una vecina de amenazas con armas de fuego.
- Allanamientos en curso: Se realizan operativos en su domicilio y en un country en búsqueda del arma.
- Desvinculación de Telefé: El artista fue despedido de Masterchef Celebrity por falta de compromiso.