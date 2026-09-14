¡Urgente! L-Gante denunciado por portación de armas: "Están allanado su casa"

"Ya se hicieron tres allanamiento, dos en el country Terra vista donde vive lgante y me dicen que están allanando su casa en este momento, entiendo que están buscando el arma", siguió sobre la investigación que se está desarrollando.

Telefé se cansó de L-Gante y fue despedido de Masterchef Celebrity

En medio de rumores sobre la sorpresiva salida de L-Gante de la próxima edición de Masterchef Celebrity, Yanina Latorre confirmó que el cantante fue despedido por Telefé.

Si bien trascendieron versiones que L-Gante estaría atrevesando un difícil momento de salud por una recaída en sus adicciones, Yanina Latorre fue contundente.

"No viene por las adicciones, no es por la gira, fue uno de los primeros convocados. L-Gante nunca fue a nada, le mandaban mensajes y los respondía a las 4 de la mañana", arrancó Yanina en Sálvese Quien Pueda.

"L-Gante no fue a la foto oficial, por eso deciden sacarlo... Fue el mansoeo y la manera de contestar", siguió sobre la actitud del artista que enojó a Telefé.