Yanina Latorre sobre Wanda Nara: "Volvió a ver el cuerpo desnudo de L-Gante"

"Hace dos semanas Wanda Nara volvió a ver el cuerpo desnudo de L-Gante... con Martín Migueles van y vienen", siguió sobre el vínculo de la rubia con el ex socio de Piccirillo.

Wanda Nara escrachada en Bariloche

Wanda Nara se tomó unos días de vacaciones y viajó al sur argentino con amigos.

Fiel a su estilo, desde allí Wanda Nara no ha parado de publicar fotos y videos mostrando los detalles de su estadía aunque ha sido un video captado por un usuario el que se hizo viral.

Fue la cuenta del Ejército de Lam la que publicó la grabación que muestra a Wanda Nara despleglando sus dotes para el sky mientras baja por una montaña con una peculiar posición.

El video de Wanda Nara esquiando que estalló la red.

"Mientras Mauro busca club wanda esquia en cuña en la montaña", escribieron junto al video que se llenó de comentarios criticando a la rubia. "¿Eso es esquiar?", "Parece que salió de la escuelita", "Pobres esquíes", fueron algunos de los mensajes que recibió.

Wanda Nara tendrá su propio reality

Días antes, Wanda Nara armó las valijas y viajó a Italia.

Según explicó Laura Ubfal, Wanda Nara viajó a Europa para grabar el reality de su propia vida que estará a cargo de los mismos creadores de la serie de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo.

En estos momentos, Wanda Nara se encuentra en Italia acompañada por su amigo y estilista Kenny Palacios, quien también aparecerá en el show. Además, la rubia desembarcará en España para grabar más contenido y luego regresará al país para reencontrarse con sus hijos.