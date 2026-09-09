Yanina Latorre afirmó que quisieron ensuciar a La Joaqui: el llamado que recibió

Luego de que salieran a luz escandalosos detalles sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui en Madrid, el círculo íntimo del cantante salió con los tapones de punta.
Yanina Latorre reveló cómo la dejó Luck Ra en Madrid enfrente de todos sus amigos y contó datos perturbadores del estado del departamento donde estaba viviendo el cuartetero.
Tras sus revelaciones, Yanina Latorre reveló que recibió un mensaje de uno de los amigos de Luck Ra para hablarle mal de La Joaqui y contarles actitudes que la joven habría tenido durante su estadía en Madrid.
"Quieren ensuciar a La Joaqui. Me quería decir cómo qué hacía ella en Madrid. No me interesa, yo hablé de una situación de destrato y desamor. Ni lo escuche, me quería contar las cosas que hacía ella en la casa", dijo sobre la campaña que estarían haciendo los cercanos a Luck Ra contra la artista.
Cómo fue la escandalosa separación de La Joaqui y Luck Ra en Madrid
Tras el comentado cruce en redes entre La Joaqui y Luck Ra luego de que el cantante confirmara el romance de su ex con Tiago PZK, Yanina Latorre reveló la verdad detrás de su separación.
Si bien La Joaqui evitó dar detalles de cómo la dejó Luck Ra en Madrid, Yanina Latorre contó lo escandaloso que fue su encuentro y lo mal que la pasó la joven.
Según explicó, al llegar al departamento donde Luck Ra la estaría esperando, La Joaqui no solo que no pudo entrar por tener mal la clave de ingreso sino que horas despúes al abrir la puerta se encontró con un caos de mugre y desorden, tras los días de fiesta del joven con sus amigos.
Sin pelos en la lengua, Yanina aseguró que la propiedad estaba cubierta de vómito, botellas vacías, comida en mal estado y hasta la presencia de los amigos de Luck Ra que se quedaron a pesar de la llegada de La Joaqui para disfrutar de tiempo en pareja con el cuartetero.
En pocas palabras
- Yanina Latorre: Reveló que Luck Ra la dejó en Madrid y contó detalles del departamento.
- Campaña contra La Joaqui: Latorre afirmó que amigos de Luck Ra intentan perjudicarla, contando detalles de su estadía.
- Separación escandalosa: Detalló el caos y desorden encontrado por La Joaqui al llegar al departamento de Luck Ra en Madrid.