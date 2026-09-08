¡No fue el peluquero! Se supo quién le confirmó a La Joaqui los encuentros de Luck Ra con Tuli Acosta

La empleada doméstica de Luck Ra le contó todo a La Joaqui.

“Se lo terminó blanqueando la empleada doméstica. Si te quedás como amiga no lo escondés... La Joaquí cortó pensando que ellos le faltaban el respeto, pero que no tenían sexo”, siguió.

El escandaloso final de La Joaqui y Luck Ra

Según explicó Yanina Latorre, al llegar al departamento en Madrid donde Luck Ra la estaría esperando, La Joaqui no solo que no pudo entrar por tener mal la clave de ingreso sino que horas despúes al abrir la puerta se encontró con un caos de mugre y desorden, tras los días de fiesta del joven con sus amigos.

Sin pelos en la lengua, Yanina aseguró que la propiedad estaba cubierta de vómito, botellas vacías, comida en mal estado y hasta la presencia de los amigos de Luck Ra que se quedaron a pesar de la llegada de La Joaqui para disfrutar de tiempo en pareja con el cuartetero.

Tuli Acosta le pegó a La Joaqui donde más le duele

Tuli Acosta le mandó carta de documento a Albere, quien habló de Tuli y Luck Ra durante su visita al streaming de Martín Cirio.

Acosta se mostró furiosa por los dichos de Albere y hasta le pediría una compensación económica a la confidente incondicional de La Joaqui.

Días antes, Tuli Acosta fue vista en un hotel con Luck Ra generando una nueva ola de especulaciones, a pesar de haber negado los rumores que los involucran sentimentalmente.