La Joaqui tuvo que ser internada: el alarmante motivo

Además, La Joaqui habría recibido el apoyo de sus seres queridos e incluso de Tiago PZK durante este difícil momento, confirmando las versiones sobre su acercamiento sentimental.

Qué dijo La Joaqui tras el fin de semana de Luck Ra y Tuli Acosta juntos

La Joaqui reapareció luego de que salieran fuertes rumores que aseguran que Luck Ra y Tuli Acosta, la supuesta tercera en discordia estuvieron juntos en un hotel durante el fin de semana.

El miércoles por la noche, La Joaqui dijo presente en la gala de la revista Para Ti y fue consultada por los paparazzi por su separación y Luck Ra.

“Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante”, afirma en un video que se hizo viral. "¿Ya no llorás más, Joaqui?”, insitieron los periodistas y su respuesta fue contundente. "No, ya cada uno hizo su vida”, dijo.

Lejos de querer ahondar en más detalles y hablar de las últimas versiones sobre Luck Ra y Tuli, la cantante trató de desviar la conversación. "Si quieren charlamos de otra cosa”, lanzó.

Cómo fue la separación de Luck Ra y La Joaqui

Yanina Latorre se metió de lleno en la separación de La Joaqui y Luck Ra.

"Ella estaba convencida que Luck Ra le iba a proponer matrimonio y el la invitó a Madrid para dejarla. Tardó cuatro días porque no se animaba. Él quería empezar a salir de joda", arrancó Yanina Latorre sobre el viaje a España en el que se produjo el fin de la pareja.

"Desde que cortó con La Joaqui, Luck Ra le saca punta. Ella se fue a Costa Rica con su mamá pero está mejor. Luck Ra ahora está deprimido porque tiene miedo a la cancelación y lo están hateando mucho", dijo sobre el presente del cantante.