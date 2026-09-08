Siguen saliendo a la luz datos desgarradores en medio de la polémica que estalló luego de que se confirmara que Tini Stoessel inició una auditoría con el fin de revisar sus cuentas en cuanto al manejo de su patrimomonio y las ganancias por su carrera.
Se conoció el demoledor apodo que le puso Tini Stoessel a su papá
Ángel de Brito reveló cómo están las cosas entre Tini Stoessel y Alejandro Stossel con detalles impactantes
En plena interna familiar y distanciamiento de Tini Stoessel de su familia, Ángel de Brito confirmó el enojo de la cantante con sus padres, en especial con Alejandro Stoessel.
Durante una visita al streaming de Fernanda Iglesias, el conductor incluso reveló que Tini Stoessel dejó de llamarlo papá y se refiere a "ese tipo" cuando le preguntan por el productor.
Decepcionada por no llegar a un acuerdo, Tini Stoessel incluso tomó la decisión de bloquear a Alejandro Stoessel y su madre Mariana Muzlera de sus teléfonos, teniendo cero contacto con amgos desde hace meses.
La razón del enojo de Tini Stoessel con su madre
Ex amiga de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres y contó que desencadenó el distanciamiento de la joven con su mamá Mariana Muzlera.
"Ella no puede creer que no la defienda, que se haya puesto del lado de Alejandro", contó y confirmó que Tini no tiene contacto con sus progenitores y que incluso los bloqueó de sus teléfonos.
Además, Yanina explicó que Tini Stoesel se sentía muy agobiada por su falta de intimidad y libertad y que Alejandro Stoessel llegó a tener la clave de la casa de Tini, ingresando sin la autorización de la joven.
Los exorbitantes gastos de la madre de Tini Stoessel en medio de la auditoría
En medio de las repercusiones por la auditoría de Tini Stoessel a su padre y productor, Alejandro Stoessel, se conocieron las compras de la familia en las últimas semanas.
En LAM, Pepe Ochoa mostró una detallada lista de los gastos de Alejandro Stoessel, Fran Stoessel y Mariana Muzlera en sus tarjetas, siendo la mamá de Tini la más gastadora.
Según explicó el panelista, Mariana Muzlera gastó 10 millones de pesos en los últimos quince días invirtiendo hasta tres millones en un ventilador de techo de una exclusiva marca, entre otros objetos.
De acuerdo a la informacion obtenida por LAM, la progenitora de Tini Stoessel no solo adquirió un ventilador para su living sino también un rizador de pelo, un espejo de luz led para el baño, un bidet de lujo y hasta dos carteras Birkin de 600 mil pesos cada una que sacó en tres cuotas.
En pocas palabras
- Tini Stoessel: Se conoció que la cantante inició una auditoría para revisar sus cuentas y ganancias, distanciándose de su familia.
- Conductor: Ángel de Brito reveló que Tini Stoessel se refiere a su padre como "ese tipo" y que los bloqueó de su teléfono.
- Gastos familiares: Se filtraron los exorbitantes gastos de Mariana Muzlera, madre de Tini, con compras millonarias en los últimos quince días.