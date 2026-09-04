¡Insólito! El padre de Camila Homs defendió a Alejandro Stoessel y ¿apuntó contra Tini Stoessel?

"Es una persona que está muy enferma. Nadie sabe la verdad. Lo están matando al tipo. es evidente que algo debe haber, pero para mí que lo único que quiso hacer es proteger los bienes de su hija. Se tendrán que poner de acuerdo, pero no creo que un padre quiera cag... a la hija”, cerró contundente.

Los exorbitantes gastos de la madre de Tini Stoessel en medio del drama familiar

En LAM, Pepe Ochoa mostró una detallada lista de los gastos de Alejandro Stoessel, Fran Stoessel y Mariana Muzlera en sus tarjetas, siendo la mamá de Tini la más gastadora.

Según explicó el panelista, Mariana Muzlera gastó 10 millones de pesos en los últimos quince días invirtiendo hasta tres millones en un ventilador de techo de una exclusiva marca, entre otros objetos.

De acuerdo a la informacion obtenida por LAM, la progenitora de Tini Stoessel no solo adquirió un ventilador para su living sino también un rizador de pelo, un espejo de luz led para el baño, un bidet de lujo y hasta dos carteras Birkin de 600 mil pesos cada una que sacó en tres cuotas.