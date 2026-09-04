Horacio Homs, padre de Camila Homs, se metió de llenó en la polémica que estalló por la auditoría de Tini Stoessel a su padre y productor, Alejandro Stoessel.
¡Insólito! El padre de Camila Homs defendió a Alejandro Stoessel y ¿apuntó contra Tini Stoessel?
Impacto por las declaraciones del ex suegro de Rodrigo de Paul sobre la pelea de Tini Stoessel con su familia
Sin pelos en la lengua, el ex suegro de Rodrigo de Paul apoyó a Alejandro Stoessel y apuntó contra los periodistas y sus dichos sobre el empresario.
"Yo acá lo que veo es un padre muy enfermo, que quiso proteger los bienes de su hija, y ella que quiere independizarse. No veo mucho más... Me parece que ustedes son muy crueles, porque nadie sabe la verdad, yo tampoco lo sé”, arrancó en Primicias Ya.
"Es una persona que está muy enferma. Nadie sabe la verdad. Lo están matando al tipo. es evidente que algo debe haber, pero para mí que lo único que quiso hacer es proteger los bienes de su hija. Se tendrán que poner de acuerdo, pero no creo que un padre quiera cag... a la hija”, cerró contundente.
Los exorbitantes gastos de la madre de Tini Stoessel en medio del drama familiar
En LAM, Pepe Ochoa mostró una detallada lista de los gastos de Alejandro Stoessel, Fran Stoessel y Mariana Muzlera en sus tarjetas, siendo la mamá de Tini la más gastadora.
Según explicó el panelista, Mariana Muzlera gastó 10 millones de pesos en los últimos quince días invirtiendo hasta tres millones en un ventilador de techo de una exclusiva marca, entre otros objetos.
De acuerdo a la informacion obtenida por LAM, la progenitora de Tini Stoessel no solo adquirió un ventilador para su living sino también un rizador de pelo, un espejo de luz led para el baño, un bidet de lujo y hasta dos carteras Birkin de 600 mil pesos cada una que sacó en tres cuotas.
En pocas palabras
- Padre de Cami Homs: Defendió a Alejandro Stoessel en medio de la polémica familiar con Tini Stoessel.
- Gastos de Mariana Muzlera: Se detallaron exorbitantes gastos en tarjetas de crédito, incluyendo objetos de lujo.
- Versión del ex suegro: Sostuvo que Alejandro Stoessel intentó proteger los bienes de su hija y la criticó por su independencia.