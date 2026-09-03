En medio de las repercusiones por el show de Tini Stoessel en Guadalajara, en Puro Show dieron a conocer el acercamiento que tuvo la cantante a la iglesia evangélica años atrás.
Tini Stoessel visitaba iglesias evangélicas a escondidas de sus padres
Aseguran que Tini Stoessel buscó apoyo en la religión en medio del escándalo con su familia. Todos los detalles
Según Fernanda Iglesias, Tini Stossel tomó esta decisión a escondidas de sus padres.“Ella en un momento decide involucrarse en la religión evangélica y empieza a ir a misas a escondidas de sus padres. O sea, no les contaba a sus padres. No sé si porque tenía miedo de que le dijeran que no o porque hacía varias cosas escondidas de sus padres”, explicó.
Pochi de Gossipeame confirmó la información de Fernanda Iglesias y reveló que fue una ex compañera de Tini Stoessel en Violetta quien la acompañó. “Me habló alguien y me dijo: ‘Es real lo que dijo Fer Iglesias. Ella, hará seis años, se acercó a la iglesia Rey de Reyes de la mano de Mechi Lambre, que fue su coprotagonista en Violetta’”, contó la panelista.
Mechi Lambre continua siendo amiga de Tini Stoessel y hasta estuvo con ella durante su concierto en Guadalajara, compartiendo el escenario y causando sensación entre los fans de la serie.
¿Cuántos millones gastó la familia de Tini Stoessel en la última semana?
LAM revelaron impactantes cifras sobre los gastos de la familia Stoessel en los últimos días.
A pesar de la decisión de Tini Stoessel de iniciar una auditoría con el fin de revisar sus cuentas en cuanto al manejo de su patrimomonio y las ganancias por su carrera, su familia habría gastado 30 millones de pesos en los últimos quince días.
"Mientras Tini canta en Guadalajara los Stoessel andan gastando las tarjetas.Ella gastó cero mientras que Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y su hermano Fran Stoessel gastaron 30 millones", arrancó Pepe Ochoa.
"Hay cosas de 5 mil a 5 millones. La mayoría son bolucompras y muchas son réplicas, la que más gastó fue Mariana Muzlera, Fran Stoessel compró una computadora de 4 millones y Alejandro Stoessel pagó un préstamo de una billetera virtual, compró luces de pileta y grifería", siguió especificando los gastos de cada miembro.
En pocas palabras
- Tini Stoessel: Aseguran que la cantante asistía a iglesias evangélicas a escondidas de sus padres hace seis años.
- Acompañamiento: Fue Mechi Lambre, coprotagonista de Violetta, quien la acompañó a la iglesia Rey de Reyes.
- Gastos familiares: Mientras Tini actuaba en Guadalajara, su familia gastó 30 millones de pesos en compras diversas.