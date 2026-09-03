Tini Stoessel visitaba iglesias evangélicas a escondidas de sus padres

Mechi Lambre continua siendo amiga de Tini Stoessel y hasta estuvo con ella durante su concierto en Guadalajara, compartiendo el escenario y causando sensación entre los fans de la serie.

¿Cuántos millones gastó la familia de Tini Stoessel en la última semana?

LAM revelaron impactantes cifras sobre los gastos de la familia Stoessel en los últimos días.

A pesar de la decisión de Tini Stoessel de iniciar una auditoría con el fin de revisar sus cuentas en cuanto al manejo de su patrimomonio y las ganancias por su carrera, su familia habría gastado 30 millones de pesos en los últimos quince días.

"Mientras Tini canta en Guadalajara los Stoessel andan gastando las tarjetas.Ella gastó cero mientras que Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y su hermano Fran Stoessel gastaron 30 millones", arrancó Pepe Ochoa.

"Hay cosas de 5 mil a 5 millones. La mayoría son bolucompras y muchas son réplicas, la que más gastó fue Mariana Muzlera, Fran Stoessel compró una computadora de 4 millones y Alejandro Stoessel pagó un préstamo de una billetera virtual, compró luces de pileta y grifería", siguió especificando los gastos de cada miembro.