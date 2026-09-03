Luego de que salieran rumores sobre Emilia Mernes y Rodrigo de Paul en medio del conflicto familiar de Tini Stoessel, las redes sociales estallaron con un comunicado de prensa del equipo de Emilia.
Tini Stoessel volvió a los escenarios y Emilia Mernes expresó su furia
Impacto en las redes sociales por el enojo de Emilia Mernes en medio del furor por el show de Tini Stoessel en Guadalajara
Durante la noche del regreso de Tini Stoessel a los escenarios con su show en Guadalajara, integrantes de la prensa de Emilia Mernes desmintieron las versiones que aseguraban que habría querido besar a Rodrigo de Paul durante una fiesta.
“Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico. Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido”, comenzaron en su comunicado.
“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, sigue el texto publicado en redes.
Emilia Mernes habló de su pelea con Tini Stoessel
Meses atrás, Emilia Mernes habló por primera vez de su comentado distanciamiento de Tini Stoessel, María Becerra, y otras colegas que dejaron de seguirla en sus redes.
Sin querer dar muchos detalles, Emilia Mernes se refirió a su vida en los últimos meses en medio de críticas y cuestionamientos por sus supuestas actitudes con Tini.
"Con Duki bien como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca y lo mismo con lo otro, no tengo mucho para decir la verdad”, arrancó y confirmó su encuentro con Tini Stoessel tras la pelea.
“Sí, no voy a decir mucho más que esto, pero gracias por preguntar”, dijo cuando le preguntaron si se habían visto. "La verdad es que me rodeo de… No, no voy a entrar en detalle, no es necesario, ya se sabe, yo ya dije lo que tenía que decir, ya hablé”, cerró contundente.
En pocas palabras
- Comunicado de Prensa: El equipo de Emilia Mernes desmintió rumores sobre un supuesto intento de besar a Rodrigo de Paul.
- Contexto del Show: El comunicado se emitió durante el regreso de Tini Stoessel a los escenarios en Guadalajara.
- Deber Periodístico: Se instó a la prensa a chequear información antes de su publicación, enfatizando la responsabilidad.