Tini Stoessel volvió a los escenarios y Emilia Mernes expresó su furia

“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, sigue el texto publicado en redes.

Emilia Mernes habló de su pelea con Tini Stoessel

Meses atrás, Emilia Mernes habló por primera vez de su comentado distanciamiento de Tini Stoessel, María Becerra, y otras colegas que dejaron de seguirla en sus redes.

Sin querer dar muchos detalles, Emilia Mernes se refirió a su vida en los últimos meses en medio de críticas y cuestionamientos por sus supuestas actitudes con Tini.

"Con Duki bien como siempre, nos han inventado miles de cosas y seguimos más fuertes que nunca y lo mismo con lo otro, no tengo mucho para decir la verdad”, arrancó y confirmó su encuentro con Tini Stoessel tras la pelea.

Emilia Mernes habló de Tini Stoessel.

“Sí, no voy a decir mucho más que esto, pero gracias por preguntar”, dijo cuando le preguntaron si se habían visto. "La verdad es que me rodeo de… No, no voy a entrar en detalle, no es necesario, ya se sabe, yo ya dije lo que tenía que decir, ya hablé”, cerró contundente.