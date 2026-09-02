De un bidet de lujo a carteras Birkin, los excéntricos gastos de la mamá de Tini Stoessel en los últimos días

De acuerdo a la informacion obtenida por LAM, la progenitora de Tini Stoessel no solo adquirió un ventilador para su living sino también un rizador de pelo, un espejo de luz led para el baño, un bidet de lujo y hasta dos carteras Birkin de 600 mil pesos cada una que sacó en tres cuotas.

El llamado de la mamá de Tini Stoessel a Yanina Latorre

Tras el llamado de Mariana Muzlera en vivo,Yanina Latorre reveló que Mariana Muzlera, mamá de Tini Stoessel la volvió a llamar.

"Hoy me volvió a llamar. Me dijo te prometo que no te llame para putearte, te llamé para hablar bien. Te pido disculpas por haberte intuerrumpido al aire", contó Yanina Latorre en el Observador 107.9 sobre su conversación con Mariana Muzlera.

"Yo le dije que no la puse al aire de traidora. Yo me quedé tildada y ella me dijo pero vos sos profesional", siguió sobre el reclamo de Mariana por lo sucedido al aire.

Además, Yanina Latorre reconoció que nunca pensó que se iba a escuchar su conversación por el micrófono. "Me asusté, éramos amigas, es un tema delicado y hay muchas que sé y me las guardó para que no quede que voy por la venganza", explicó.

¿Qué dijo Yanina Latorre de Tini Stoessel?

Horas antes del llamado en vivo de la madre de Tini Stoessel, Yanina Latorre dio detalles impactantes de la interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres. "El error es que desde el momento uno, Alejandro Stoesselfue el manager y toda la guita fue a la misma torta...

"Cuando Tini sale no tiene para pagar el Uber, cada vez que usa su tarjeta a los padres les suena una alarma a mi eso me horrorizó", siguió Yanina Latorre sobre lo que vivió. "Esta pelea no es de hoy inició cuando estaba de novia por primera vez con De Paul y se quiso comprar una casa y Alejandro le dijo que no por la AFIP", siguió.

"Ella no tenía efectivo en Madrid pero yo creo que no la robaron, que Ale lo hizo para protegerla... Ella hizo la auditoría no por desconfianza, quiere los papeles", agregó.