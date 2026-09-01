Lali Espósito volvió a ser noticia de todos los portales con las explosivas postales de su despedida de soltera en Brasil donde viajó acompañada por amigas entre ellas Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, entre otras.
¡Se supo! Cuándo será el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Con asado, milanesas y..."
En LAM dieron los detalles más explosivos de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Ahora, se confirmó la fecha de su boda con Pedro Rosemblat, luego de rumores que aseguraban que sería el mismo día que el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul.
"Lali Espóstito se casa el 30 de octubre en una ceremonia muy íntima con 150 a 200 personas invitadas", arrancó Pepe Ochoa aunque no salió a la luz el lugar elegido por la pareja.
Según reveló el panelista, Lali Espósito y Pedro contrataron una de las mejores empresas de catering del país y solicitaron que no haya platos elaborados sino cosas simples y bien argentas. "Va a haber picada, asado y milanesas de plato principal", aseguró.
La verdad detrás del encuentro de Lali Espósito y Tini Stoessel en Madrid
Días antes de su comentado viaje a Río de Janeiro, Lali Espósito visitó el streaming de Martín Cirio donde habló como nunca antes de su vínculo con Tini Stoessel.
Años atrás, circularon rumores sobe una supuesta enemistad entre Lali Espósito y Tini Stoessel hasta que se viralizó una imagen posando juntas desde Madrid despertando rumores sobre una supuesta colaboración.
Hablando con Martín Cirio, Lali Espósito dio detalles explosivos del contexto en el que se tomó esa imagen. “Estábamos re borrachas, disfrutando una noche con amigos”, arrancó la cantante.
“No la conozco tanto, pero esa foto es en Madrid, en la casa de un amigo mío. Ella estaba, me escribió y le dije ‘venite’...No nos conocíamos personalmente. Vino, estábamos medio borrachas y sabíamos que una foto nuestra sería graciosa. La mejor. Confundió que había un estudio atrás”, aclaro sobre las versiones de que estaban grabando un tema juntas.
En pocas palabras
- Boda de Lali Espósito: La cantante se casará el 30 de octubre en una ceremonia íntima para 150-200 invitados.
- Menú de la boda: Se servirá comida argentina simple, incluyendo asado y milanesas como plato principal.
- Relación con Tini Stoessel: Lali Espósito aclaró que su foto juntas en Madrid fue en un encuentro casual y