¡Se supo! Cuándo será el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat: "Con asado, milanesas y..."

Según reveló el panelista, Lali Espósito y Pedro contrataron una de las mejores empresas de catering del país y solicitaron que no haya platos elaborados sino cosas simples y bien argentas. "Va a haber picada, asado y milanesas de plato principal", aseguró.

La verdad detrás del encuentro de Lali Espósito y Tini Stoessel en Madrid

Días antes de su comentado viaje a Río de Janeiro, Lali Espósito visitó el streaming de Martín Cirio donde habló como nunca antes de su vínculo con Tini Stoessel.

Años atrás, circularon rumores sobe una supuesta enemistad entre Lali Espósito y Tini Stoessel hasta que se viralizó una imagen posando juntas desde Madrid despertando rumores sobre una supuesta colaboración.

Hablando con Martín Cirio, Lali Espósito dio detalles explosivos del contexto en el que se tomó esa imagen. “Estábamos re borrachas, disfrutando una noche con amigos”, arrancó la cantante.

Lali Espósito habló de su foto viral con Tini Stoessel.

“No la conozco tanto, pero esa foto es en Madrid, en la casa de un amigo mío. Ella estaba, me escribió y le dije ‘venite’...No nos conocíamos personalmente. Vino, estábamos medio borrachas y sabíamos que una foto nuestra sería graciosa. La mejor. Confundió que había un estudio atrás”, aclaro sobre las versiones de que estaban grabando un tema juntas.