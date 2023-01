"Sos un fuego": Lali Espósito posó con una micro-bikini e incendió Instagram

►TE PUEDE INTERESAR: ¡Sin ropa interior! La foto de Estér Expósito que enloqueció a Lali: "¡Una...!"

La publicación recibió más de 600 mil "Me Gusta" y casi 3 mil comentarios. En la que sus fans no para de elogiar su figura, todo su look y sobre todo, su carisma.

"Siempre en la isla del sol con ustedes", "Besossss muchos pa’ usteeed", "Geniaaaa!!!! Diosaaa... Sos nuestra cábala para el próximo mundial", "Diosisimaaaaa", "Me va a agarrar un 'caro pardiaco'", "Hasta nunca heterosexualidad", "El perro no pierde la maña pero no el coso eeeeeeeeooooo", "Me haces dudar de mi sexualidad", fueron algunos de los miles y miles de mensajes que recibió la cantante.

Lali Espósito, a los besos

Luego del espectacular Mundial que la tuvo como protagonista en la final interpretando el Himno Nacional frente a Francia y la desagradable experiencia que vivió en las tribunas con un sujeto que supuestamente abusó de ella, ahora Lali Espósito se relaja en las hermosas playas de Punta del Este.

Sin embargo llamaron la atención unas imágenes recientes que la muestran muy apasionada con un muchacho poco desconocido en la arena del balneario uruguayo.

A Lali Espósito se le vio muy acaramelada con un "nuevo amigo" en Punta del Este.

La actriz y cantante se la ve disfrutando de las tardes de playas en compañía de un nutrido grupo de amistades, pero con uno de ellos en particular se la vio más que cariñosa. Se trata de Santi Talledo, ex actor de Patito Feo.