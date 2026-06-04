Nazarena Vélez explotó en vivo en LAM y terminó llorando luego de que Federico Bal hablara de la escandalosa separación y acusaciones cruzadas con Barbie Vélez años atrás.
Nazarena Vélez desbordada por la depresión de Barbie Vélez
La impactante confesión de nazarena Vélez sobre el estado emocional de su hija tras las declaraciones de Fede Bal. Todos los detalles
Tras el furioso descargo de Barbie Vélez pidiéndole a Fede Bal que deje de hablar del tema, Nazarena Vélez rompió en llanto y habló del difícil momento que atravesó su hija tras denunciar a Bal por lesiones agravadas y violencia de género
"¿Vos sabés lo que sufrió Bárbara? ¿Vos sabés lo que es ver a una hija completamente deprimida, sin ganas de levantarse de la cama, y ver cómo todo el mundo la señala?”, arrancó Nazarena hablando con Denise Dumas.
“Cuando la escuché decir que fue el trauma más grande de su vida, pensé que me moría. Tenía ganas de ir a matarlo, me generó una impotencia. Él, como era el mediático, armó un show para que todo el mundo le crea, y como la p... Justicia dijo que era un empate técnico, él quedó como un genio y Bárbara, deprimida”, siguió entre lágrimas. "Ella hizo mucha terapia. Se sintió un sorete durante mucho tiempo. A Bárbara la perjudicó ser hija mía, decían que buscábamos prensa”, agregó sobre la ausencia de su hija en los medios durante muchos años.
Yanina Latorre le pidió perdón a Nazarena Vélez tras su llanto en televisión
En su descargo, Nazarena Vélez recordó que en el momento de la escandalosa separación y denuncias judiciales entrecruzadas, Yanina Latorre defendió y transmitió información que recibió por parte de Federico Bal y su entorno.
Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre confirmó los dichos de Nazarena Vélez y reveló los datos más fuertes de su conversación con la ex vedette. "Le pedí disculpas a Nazarena. Uno cuando trabaja de esto, se pone de un lado y del otro. Sí le pedí disculpas, pero sigo pensando lo que pienso. No tengo derecho a lastimar a ninguna porque es muy doloroso", manifestó en SQP.
"Le creí el cuento que contó Fede Bal y seguramente, en ese momento, vehementemente lo defendí como si fuese la madre. Me equivoqué en la manera de la que hablé de la hija de Nazarena y estaban sufriendo", reconoció Yanina impactada por el llanto de Nazarena.