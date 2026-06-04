Nazarena Vélez desbordada por la depresión de Barbie Vélez

nazarena velez barbie velez llanto Nazarena Vélez rompió en llanto y habló de la depresión de Barbie Vélez.

“Cuando la escuché decir que fue el trauma más grande de su vida, pensé que me moría. Tenía ganas de ir a matarlo, me generó una impotencia. Él, como era el mediático, armó un show para que todo el mundo le crea, y como la p... Justicia dijo que era un empate técnico, él quedó como un genio y Bárbara, deprimida”, siguió entre lágrimas. "Ella hizo mucha terapia. Se sintió un sorete durante mucho tiempo. A Bárbara la perjudicó ser hija mía, decían que buscábamos prensa”, agregó sobre la ausencia de su hija en los medios durante muchos años.

Yanina Latorre le pidió perdón a Nazarena Vélez tras su llanto en televisión

En su descargo, Nazarena Vélez recordó que en el momento de la escandalosa separación y denuncias judiciales entrecruzadas, Yanina Latorre defendió y transmitió información que recibió por parte de Federico Bal y su entorno.

Lejos de dejarlo pasar, Yanina Latorre confirmó los dichos de Nazarena Vélez y reveló los datos más fuertes de su conversación con la ex vedette. "Le pedí disculpas a Nazarena. Uno cuando trabaja de esto, se pone de un lado y del otro. Sí le pedí disculpas, pero sigo pensando lo que pienso. No tengo derecho a lastimar a ninguna porque es muy doloroso", manifestó en SQP.

yanina nazarena

"Le creí el cuento que contó Fede Bal y seguramente, en ese momento, vehementemente lo defendí como si fuese la madre. Me equivoqué en la manera de la que hablé de la hija de Nazarena y estaban sufriendo", reconoció Yanina impactada por el llanto de Nazarena.