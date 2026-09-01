La mamá de Wanda Nara tajante sobre el romance de su hija con Martín Migueles: "No subestimen..."

"Están diez puntos, no se separaron. Martín cae bien es compañero, deportista, divertido", dijo sobre el empresario a quien defendió a pesar de las causas en las que está involucrado por sus negocios con Elías Piccirillo. "No subestimen a Wanda, se creen que si estuviera en peligro estaría con Martín?", lanzó segura de la elección de su hija.

El encuentro de Wanda Nara y L-Gante

Tras su viaje a Europa, Wanda Nara regresó al país y tuvo un inesperado encuentro con su ex novio L-Gante, según revelaron en LAM.

Ángel de Brito confirmó que Wanda Nara y L-Gante pasaron la tarde juntos en la mansión del cantante en General Rodríguez.

Fueron los vecinos quienes tomaron fotos de la camioneta de Wanda Nara estacionado afuera de la propiedad y luego la rubia redobló la apuesta.

El reencuentro de Wanda Nara y L-Gante.

A días del estreno de Masterchef Celebrity donde participará L-Gante, Wanda Nara subió una selfie dejando ver parte del cuerpo del artista y su usual look de cadenas de oro.

Nora Colosimo habló del video viral discutiendo con sus nietas

Mientras sigue la polémica por la filtración de un video privado de las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi llorando y discutiendo con su madre y su abuela, Nora Colosimo, la ex de Andrés Nara rompió el silencio.

En la grabación se oye llorar y gritar a las chicas que su papá Mauro Icardi no les hizo nada mientras Wanda Nara y Nora insisten con obtener otra respuesta lo que generó especulaciones sobre una supuesta manipulación de los mayores.

Indignada, Nora Colosimo habló en Primicias Ya y defendió su actitud en el video. "Mis nietas llegaron en estado de shock, hice lo que me nació como abuela diciendo qué te pasó qué te dijeron, qué te hicieron", arrancó.

"Que cada uno le dé el contexto que quiera darle, la verdad la sabemos nosotras... El resto no lo puedo contar porque es lo que las nenas dijeron", siguió sobre el motivo de la angustia de las pequeñas. Además, Nora aseguró que Wanda grabó el episodio por recomendación para mostrar el estado de sus herederas.