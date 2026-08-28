Tras su viaje a Europa, Wanda Nara regresó al país y tuvo un inesperado encuentro con su ex novio L-Gante, según revelaron en LAM.
¡Bombazo! Encontraron a Wanda Nara en la casa de L-Gante: la foto
La foto que confirma el reencuentro de Wanda Nara y L-Gante. ¿Se viene la reconciliación?
Ángel de Brito confirmó que Wanda Nara y L-Gante pasaron la tarde juntos en la mansión del cantante en General Rodríguez.
Fueron los vecinos quienes tomaron fotos de la camioneta de Wanda Nara estacionado afuera de la propiedad y luego la rubia redobló la apuesta.
A días del estreno de Masterchef Celebrity donde participará L-Gante, Wanda Nara subió una selfie dejando ver parte del cuerpo del artista y su usual loo de cadenas de oro.
Wanda Nara tendrá su propio reality
Días antes, Wanda Nara armó las valijas y viajó a Italia.
Según explicó Laura Ubfal, Wanda Nara viajó a Europa para grabar el reality de su propia vida que estará a cargo de los mismos creadores de la serie de Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo.
En estos momentos, Wanda Nara se encuentra en Italia acompañada por su amigo y estilista Kenny Palacios, quien también aparecerá en el show. Además, la rubia desembarcará en España para grabar más contenido y luego regresará al país para reencontrarse con sus hijos.
Wanda Nara habló del video privado de sus hijas que estalló la polémica
Mauro Icardi salió con los tapones de punta luego de que en Puro Show revelaran la existencia de un supuesto video donde se vería a sus hijas siendo manipuladas por Wanda Nara y su madre Nora Colosimo.
Lejos de dejarlo pasar, Wanda Nara le respondió sin anestesia a través de un picantísimo mensaje en su cuenta de X, donde aseguró que la grabación fue filtrada por parte de su equipo para hacerlo quedar bien.
"Chicos le avisan a Mau que el video está en la causa de violencia hace un año y es mucho más largo que el pedacito que filtró su propio entorno", arrancó Wanda.
"Ya me da lástima como lo usan sus abogadas. Pero estoy a mil, ni tiempo en la agenda para él. Besos sigo trabajando", cerró irónica mientras siguen duda sobre el futuro trabajo de Mauro Icardi.
En pocas palabras
- Wanda Nara regresó al país y se reencontró con L-Gante en la mansión del cantante.
- La mediática viajó a Europa para grabar un reality sobre su vida con los creadores de la serie de Georgina Rodríguez.
- Wanda Nara respondió a las acusaciones de Mauro Icardi sobre un video privado de sus hijas, asegurando que fue filtrado por su entorno.