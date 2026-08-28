En medio de la incertidumbre por su futuro futbolístico a días del cierre de mercado de pases en Europa, Mauro Icardi y la China Suárez viajarían a Estambul.
Mauro Icardi y la China Suárez perdieron su casa en Turquía pero tendrán que volver: el fuerte motivo
Salió a la luz la sorpresiva razón por la que la China Suárez y Mauro Icardi regresarán a Estambul
A pesar de que trascendió que la mansión donde vivían Mauro Icardi y la China Suárez fue vaciada, la pareja volverá a Turquía para recuperar sus pertenencias y por Rufina Cabré, según reveló Paula Varela en Lape Social Club.
“Tiene un par de reuniones, me dicen del lado de ellos, tiene sus cosas, sus pertenencias, sus perros...”, arrancó la periodista.
Además, Mauro Icardi y la China Suárez estarían preocupados por el régimen escolar de los hijos de la actriz. “Tengo entendido que se quiere ir porque los chicos también tienen que arrancar el colegio allá por el sistema que tienen”, explicó Varela.
La radical decisión de una de las hijas de la China Suárez sobre su futuro
Semanas antes,Yanina Latorre reveló un bombazo sobre los deseos de Rufina Cabré.
Meses atrás, al confirmar su romance con Mauro Icardi, la China Suárez decidió acompañar al jugador y mudarse con sus tres hijos a Estambul, desatando una feroz interna con Benjamín Vicuña.
Si bien Nicolás Cabré aceptó la decisión de su hija Rufina Cabré de estudiar en otro país, Yanina Latorre aseguró que la adolescente no querría regresar. "Me dijeron que Rufina Cabré no quiere volver a Estambul, tiene el hockey...", lanzó la conductora en Sálvese Quien Pueda mientras siguen las dudas sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi tras su salida del Galatasaray.
"Hace tres meses que esos chicos no van al colegio", siguió sobre el presente de Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña e medio de los escándalos mediáticos de Mauro Icardi y la China Suárez.
En pocas palabras
- Regreso a Estambul: Mauro Icardi y la China Suárez volverán a Turquía para recuperar pertenencias y por la escolaridad de Rufina.
- Situación inmobiliaria: Se conoció que la mansión que habitaban Mauro Icardi y la China Suárez fue vaciada.
- Decisión de Rufina: La hija de la China Suárez estaría reacia a volver a Estambul, a pesar de las gestiones.