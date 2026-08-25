¡Momento crítico! Confirman el peor presente para Mauro Icardi: "Está sin..."

Mauro Icardi sigue sin club y sin poder salir del país.

"La historia de un pobre tipo millo", agregó filoso. Días antes, Naira Vecchio compartió la primicia de un periodista de Turquía revelando que la mansión donde Mauro Icardi y China Suárez está completamente vacía."¿Sin club en Turquía se cae la RI?, preguntó el periodista a sus seguidores luego del fin del contrato de Icardi en el Galatasaray.

Qué rol tuvo la China Suárez en el mensaje de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña: ¿lo incentivó?

Siguen saliendo a la luz detalles explosivos de la interna que se desató luego del posteo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña tratándolo de mentiroso por las declaraciones que dio en PH:Podemos Hablar y señalándolo por no tener suficiente contacto con los hijos que tuvo con la China Suárez.

Además de publicar un descargo en contra de Benjamín Vicuña, Mauro Icardi publicó una llamativa foto de un baño que haría referencia a un viejo mensaje de la China Suárez donde acusaba a Vicuña de encerrarse en el baño con sus adicciones mientras está al cuidado de sus hijos.

En Intrusos, hablaron de las consecuencias que tuvo el mensaje de Icardi en el complicado vínculo que existe entre la China Suárez y Benjamín Vicuña y dieron detalles del rol que tuvo la actriz en la reacción del jugador.

"Él se cortó solo... ese posteo no estaba autorizado por la China Suárez", aseguró Daniel Ambrosino. El panelista explicó que la acusación de Icardi se dio en el medio de las negociaciones entre los abogados de la China y Benjamín para organizar las visitas de sus hijos para lo que queda del año. "Benjamín está muy triste", remató el panelista.