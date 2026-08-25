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Se lesionó Calleri

San Pablo, rival de Boca en la Sudamericana, perdió a su goleador y suena un refuerzo top

Boca se enfrentará a San Pablo el 9 y el 16 de septiembre por el segundo certamen internacional más importante del continente

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Calleri se lesionó y no jugaría contra Boca.

Calleri se lesionó y no jugaría contra Boca.

Jonathan Calleri expresó su alegría por volver a La Bombonera para enfrentar a Boca, con todo el cúmulo de emociones que eso le genera. Sin embargo, el panorama se complicó: se dobló el tobillo izquierdo en la derrota ante Chapecoense por el Brasileirão y su presencia en el cruce por la Copa Sudamericana está en duda.

Ante esta situación, en San Pablo, ni lerdos ni perezosos, ya tienen en carpeta a un refuerzo top que rompería el mercado y que, de concretarse, le traerá serios dolores de cabeza al Xeneize.

Calleri sali&oacute; con grandes muestras de dolor y no llegar&iacute;a a jugar contra Boca.

Calleri salió con grandes muestras de dolor y no llegaría a jugar contra Boca.

Calleri se lesionó y no llegaría al cruce contra Boca

A los 31 minutos del partido en el que San Pablo cayó como visitante por 1 a 0 frente a Chapecoense, Calleri tuvo que retirarse del campo de juego porque sufrió una importante torcedura.

Ahora deberá someterse a estudios, pero su rostro dejó en evidencia que no se trató de una lesión superficial y es por eso que todo indicaría a que se puede perder los partidos contra Boca por la Copa Sudamericana teniendo en cuenta que un esguince de tobillo demanda entre dos a cuatro semanas de recuperación.

Los partidos están programados para el miércoles 9 de septiembre en La Bombonera y el miércoles 16 en el Morumbi. Ante la lesión del ex delantero Xeneize, la dirigencia del San Pablo va por un refuerzo de lujo.

El refuerzo top que llegaría para enfrentar a Boca

El 30 de junio de 2026, Mauro Icardi quedó libre de Galatasaray y su futuro es una absoluta incógnita: decidió no renovar con el equipo turco, pero aún no logró cerrar un acuerdo con otro club.

Mauro Icardi est&aacute; en los planes de San Pablo y podr&iacute;a enfrentar a Boca.

Mauro Icardi está en los planes de San Pablo y podría enfrentar a Boca.

En Turquía, el delantero de 33 años percibía un sueldo cercano a los 10 millones de euros por temporada. Aunque el fútbol brasileño ostenta un poderío económico superior al resto de la región, se trata de cifras que allí tampoco están dispuestos a desembolsar.

Pese a esto, San Pablo intentará conseguir el «sí» del atacante con pasado en Inter y PSG. Por su parte, el goleador también recibió sondeos y ofertas de la Lazio, la Fiorentina, el Olympiacos, el Besiktas y el Real Betis, aunque sin resultados positivos hasta el momento.

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