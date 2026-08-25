San Pablo, rival de Boca en la Sudamericana, perdió a su goleador y suena un refuerzo top

Ahora deberá someterse a estudios, pero su rostro dejó en evidencia que no se trató de una lesión superficial y es por eso que todo indicaría a que se puede perder los partidos contra Boca por la Copa Sudamericana teniendo en cuenta que un esguince de tobillo demanda entre dos a cuatro semanas de recuperación.

Los partidos están programados para el miércoles 9 de septiembre en La Bombonera y el miércoles 16 en el Morumbi. Ante la lesión del ex delantero Xeneize, la dirigencia del San Pablo va por un refuerzo de lujo.

El refuerzo top que llegaría para enfrentar a Boca

El 30 de junio de 2026, Mauro Icardi quedó libre de Galatasaray y su futuro es una absoluta incógnita: decidió no renovar con el equipo turco, pero aún no logró cerrar un acuerdo con otro club.

Mauro Icardi está en los planes de San Pablo y podría enfrentar a Boca.

En Turquía, el delantero de 33 años percibía un sueldo cercano a los 10 millones de euros por temporada. Aunque el fútbol brasileño ostenta un poderío económico superior al resto de la región, se trata de cifras que allí tampoco están dispuestos a desembolsar.

Pese a esto, San Pablo intentará conseguir el «sí» del atacante con pasado en Inter y PSG. Por su parte, el goleador también recibió sondeos y ofertas de la Lazio, la Fiorentina, el Olympiacos, el Besiktas y el Real Betis, aunque sin resultados positivos hasta el momento.