Godoy Cruz visita a Deportivo Madryn: hora, TV y probables formaciones

Las bajas que tiene Godoy Cruz para visitar a Deportivo Madryn

El Tomba tendrá las bajas en el mediocampo de Vicente Poggi -fue expulsado ante Acassuso- y de Gastón Gil Romero, quien llegó a la décima amarilla.

Además el Expreso no contará con el goleador Martín Pino, con Nahuel Ulariaga ni con el defensor Tomás Rossi, que están lesionados y no estuvieron ante Acassuso.

Godoy Cruz llega a este encuentro con 40 puntos y se encuentra 6to, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.

El Tomba quiere seguir en la buena senda.

El Tomba buscará volver a ganar como visitante para seguir avanzando en la tabla de posiciones.

Deportivo Madryn viene de golear por 4-0 a Mitre de Santiago del Estero, como local.

El Aurinegro, el equipo conducido por Luis García -el ex DT del Deportivo Maipú- acumula 40 puntos y se ubica quinto en la tabla, con la misma cantidad de unidades que Godoy Cruz.

El Aurinegro acumula 6 partidos sin perder, con tres triunfos y otros tres empates.

En la primera rueda ambos equipos empataron 0 a 0 en el Feliciano Gambarte. El partido se disputó el pasado 1º de marzo.

Probables formaciones:

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Álvaro Dionisio, Facundo Giacopuzzi, Claudio Corvalán, Diego Martínez; Marcelo Meli, Federico Recalde, Nazareno Solís, Leonardo Marinucci; Juan Peinipil y Luis Silba. DT: Luis García.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Mateo Mendoza; Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Misael Sosa. DT: Pablo De Muner.

Estadio: Abel Sastre.

Árbitro: Nahuel Viñas.

Hora: 19.