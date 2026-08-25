Godoy Cruz visita a Deportivo Madryn: hora, TV y probables formaciones

Tras el triunfo ante Acassuso, Godoy Cruz juega este martes a las 19 frente a Deportivo Madryn, como visitante, en el partido pendiente correspondiente a la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional.
Godoy Cruz se mide este martes a las 19 con Deportivo Madryn, como visitante, por la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional.
Tras el triunfo ante Acassuso, Godoy Cruz juega este martes a las 19 frente a Deportivo Madryn, como visitante, en el partido pendiente correspondiente a la Zona A de la fecha 21 de la Primera Nacional.
Nahuel Viñas será el árbitro del encuentro que será transmitido de Radio Nihuil y se podrá ver en vivo por LPF Play.
Godoy Cruz buscará su segunda victoria seguida en el certamen tras el triunfo que logró ante Acassuso como visitante.
El Tomba tendrá las bajas en el mediocampo de Vicente Poggi -fue expulsado ante Acassuso- y de Gastón Gil Romero, quien llegó a la décima amarilla.
Además el Expreso no contará con el goleador Martín Pino, con Nahuel Ulariaga ni con el defensor Tomás Rossi, que están lesionados y no estuvieron ante Acassuso.
Godoy Cruz llega a este encuentro con 40 puntos y se encuentra 6to, en zona de clasificación al Reducido que definirá el segundo ascenso.
El Tomba buscará volver a ganar como visitante para seguir avanzando en la tabla de posiciones.
Deportivo Madryn viene de golear por 4-0 a Mitre de Santiago del Estero, como local.
El Aurinegro, el equipo conducido por Luis García -el ex DT del Deportivo Maipú- acumula 40 puntos y se ubica quinto en la tabla, con la misma cantidad de unidades que Godoy Cruz.
El Aurinegro acumula 6 partidos sin perder, con tres triunfos y otros tres empates.
En la primera rueda ambos equipos empataron 0 a 0 en el Feliciano Gambarte. El partido se disputó el pasado 1º de marzo.
Probables formaciones:
Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Álvaro Dionisio, Facundo Giacopuzzi, Claudio Corvalán, Diego Martínez; Marcelo Meli, Federico Recalde, Nazareno Solís, Leonardo Marinucci; Juan Peinipil y Luis Silba. DT: Luis García.
Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Esteban Burgos, Diego Viera y Nahuel Brunet; Benjamín Schamine, Felipe Cairus, Mateo Mendoza; Rodrigo Fernández; Axel Rodríguez y Misael Sosa. DT: Pablo De Muner.
Estadio: Abel Sastre.
Árbitro: Nahuel Viñas.
Hora: 19.