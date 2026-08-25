La maestra que protegió a 8 pingüinos y logró que la colonia volviera a crecer hasta casi 200

También recogía basura y comenzó a investigar por su cuenta cómo proteger una especie que hasta entonces prácticamente desconocía. El proyecto creció. Al año siguiente, su familia destinó unas 30 hectáreas de terreno para crear una zona protegida. Con la colaboración de especialistas, nació la Reserva Natural Pingüino Rey, un espacio dedicado no solo a la conservación de las aves, sino también a la investigación y protección de la flora y fauna de la región.

Pingüinos en Chile: 200 ejemplares salvan su especie gracias a una docente

Pero los visitantes no eran la única amenaza. Los huevos y polluelos también estaban expuestos a zorros grises y visones americanos. Por eso, durante años, Durán Gafo y sus colaboradores realizaron patrullajes nocturnos, incluso en jornadas que comenzaban cerca de las 3 de la mañana, para mantener alejados a los depredadores.

El esfuerzo dio resultados. La colonia de pingüinos comenzó a recuperarse hasta acercarse a los 200 ejemplares y se convirtió en la única colonia de pingüinos rey establecida en Chile y en la más cercana al continente. En una temporada reciente sobrevivieron 23 polluelos, una cifra récord para el lugar.

Hoy, Cecilia tiene 72 años y continúa defendiendo aquel lugar. Lo que empezó con ocho pingüinos al borde de desaparecer terminó convirtiéndose en un refugio para casi 200.