Solo quedaban 300: el pequeño marsupial de Australia que logró alejarse del borde de la extinción

El Myrmecobius fasciatus tiene una característica que lo diferencia de la mayoría de los marsupiales, es activo durante el día. Recorre los bosques y busca su alimento casi exclusivamente entre las termitas. Un solo ejemplar adulto puede comer entre 15.000 y 20.000 en una jornada.
El pequeño marsupial de Australia que casi desapareció y ahora vuelve a conquistar los bosques
Pero encontrar alimento no era su principal problema. Durante décadas, los zorros introducidos en Australia se convirtieron en uno de sus mayores enemigos. Los gatos salvajes también comenzaron a atacar a estos pequeños animales, mientras la transformación de los bosques reducía los lugares donde podían alimentarse y refugiarse.
La situación llegó a ser crítica. El numbat desapareció de gran parte de Australia y quedó restringido principalmente al suroeste de Australia Occidental. Entonces comenzaron los esfuerzos para recuperar la especie. Uno de los cambios más importantes fue controlar a sus depredadores.
Parece una mezcla de ardilla y canguro: el pequeño animal de Australia que logró salvarse de la extinción
Programas de reducción de zorros y gatos, combinados con un manejo más cuidadoso de los incendios, permitieron que algunas poblaciones comenzaran a crecer. También se trasladaron ejemplares a zonas donde habían desaparecido y a refugios cercados libres de depredadores.
El resultado fue notable para esta especie. Las estimaciones oficiales registraron más de 1.400 ejemplares silvestres hacia 2020, mientras algunas poblaciones reintroducidas lograron establecerse por sí mismas.
En 2026 llegó una señal todavía más alentadora. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cambió al numbat de “En Peligro” a “Casi Amenazado”, después de determinar que décadas de conservación habían contribuido a aumentar su población.
Sin embargo, la historia todavía no terminó. El gobierno australiano continúa considerándolo una especie amenazada y mantiene programas para controlar gatos y zorros, restaurar su hábitat y crear nuevas poblaciones.
En pocas palabras
- Numbat al borde: El pequeño marsupial australiano estuvo al borde de la extinción con solo 300 ejemplares.
- Recuperación exitosa: Gracias a la protección contra depredadores y la restauración del hábitat, su población ha crecido significativamente.
- Estado actual: Catalogado como "Casi Amenazado" por la UICN, se continúan los esfuerzos de conservación.