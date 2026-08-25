Solo quedaban 300: el pequeño marsupial de Australia que logró alejarse del borde de la extinción

La situación llegó a ser crítica. El numbat desapareció de gran parte de Australia y quedó restringido principalmente al suroeste de Australia Occidental. Entonces comenzaron los esfuerzos para recuperar la especie. Uno de los cambios más importantes fue controlar a sus depredadores.

Parece una mezcla de ardilla y canguro: el pequeño animal de Australia que logró salvarse de la extinción

Programas de reducción de zorros y gatos, combinados con un manejo más cuidadoso de los incendios, permitieron que algunas poblaciones comenzaran a crecer. También se trasladaron ejemplares a zonas donde habían desaparecido y a refugios cercados libres de depredadores.

El resultado fue notable para esta especie. Las estimaciones oficiales registraron más de 1.400 ejemplares silvestres hacia 2020, mientras algunas poblaciones reintroducidas lograron establecerse por sí mismas.

En 2026 llegó una señal todavía más alentadora. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza cambió al numbat de “En Peligro” a “Casi Amenazado”, después de determinar que décadas de conservación habían contribuido a aumentar su población.

Sin embargo, la historia todavía no terminó. El gobierno australiano continúa considerándolo una especie amenazada y mantiene programas para controlar gatos y zorros, restaurar su hábitat y crear nuevas poblaciones.